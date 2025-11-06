Названа самая красивая девушка земли

На международном конкурсе красоты «Мисс Земля-2025» победу одержала Натали Пушкинова из Чехии. Об этом сообщает издание The Philippine Star, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: lifelines

Королева Земли и другие стихии

Помимо главного титула, жюри конкурса традиционно вручило звания, соответствующие четырем стихиям:

«Мисс Воздух» — Сольдис Вала Ивардсдоттир (Исландия);

«Мисс Вода» — Чинь Ми Ань (Вьетнам);

«Мисс Огонь» — Вари Нгамкхам (Таиланд).

Таким образом, в финале конкурса четыре участницы представляют символический баланс природных элементов, отражающий философию «Мисс Земля» — бережное отношение к планете и экологическим ценностям.

Участницы из России и Украины в числе лучших

Россиянка Елизавета Гурьянова вошла в топ-12 самых красивых девушек планеты.

Представительница Украины Мария Желяскова смогла дойти до восьмёрки финалисток. Обе конкурсантки отметились яркими дефиле и активной позицией в экологических проектах, что стало важным критерием для членов жюри.

Что представляет собой конкурс «Мисс Земля»

«Мисс Земля» — один из четырёх крупнейших международных конкурсов красоты, наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интернешнл».

Главная миссия проекта — популяризация идей защиты окружающей среды и развитие инициатив в сфере экологии.

Каждый год выбираются четыре королевы, представляющие элементы Земли, Воздуха, Воды и Огня.

Главный титул — «Мисс Земля» — символизирует гармонию человека и природы и считается самым престижным в этом конкурсе.