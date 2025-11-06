Словарь английского языка Collins назвал слово года

Словарь английского языка Collins, издаваемый в Великобритании, объявил «вайбкодинг» (vibe coding) словом 2025 года. Этот термин отражает современный подход к программированию с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: life.ru

Что такое «вайбкодинг»

Согласно Collins, «вайбкодинг» — это процесс применения ИИ для помощи в написании компьютерного кода на основе обычного человеческого языка. Другими словами, пользователь просто описывает машине желаемый результат, и ИИ генерирует соответствующий код, избавляя человека от необходимости писать его вручную.

Культурное значение термина

Термин «вайбкодинг» приобрел популярность далеко за пределами Кремниевой долины, демонстрируя глобальный сдвиг в сторону активного использования искусственного интеллекта в повседневной жизни. Эксперты отмечают, что это отражает не только технологический прогресс, но и изменение отношения общества к автоматизации и цифровым инструментам.

Мемы и интернет-тренды 2025 года

Ранее в этом году англоязычные пользователи интернета активно использовали мем «шесть-семь». Первоначально многие считали фразу бессмысленной и прогнозировали её быстрое исчезновение, однако выражение стало настолько популярным, что также было признано словом года среди интернет-сообществ.