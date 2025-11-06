Женщина перепутала мясо краба в своем блюде с человеческой ногой и вызвала полицию

Жительница Франции перепугалась до полусмерти, приняв кусок мяса краба в своем ужине за человеческую ногу. Об этом сообщает Daily Mail, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: mimabnfit/TikTok

Неожиданная находка в ужине

Инцидент произошел, когда женщина готовилась к ужину и открыла контейнер с заказанным ивуарийским блюдом «футу». Среди ингредиентов она обнаружила объект, который по форме напоминал человеческую стопу. В панике, считая, что ее жизнь может быть в опасности, она немедленно вызвала полицию.

Полиция прибыла и выяснила правду

Правоохранители прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки. Однако вместо расследования жуткого преступления они столкнулись с неожиданной комичной ситуацией. Тщательный осмотр показал, что «нога» была всего лишь кусочком краба необычной формы.

Сотрудники полиции отнеслись к происшествию с юмором:

«Вы сделали наш вечер», — пошутили они, как передает женщина.

История стала вирусной в сети

После того как француженка поделилась своим опытом в социальных сетях, история быстро разлетелась по интернету. Позже женщина извинилась перед рестораном, уточнив, что изначально заказывала блюдо с говядиной, а не крабом.