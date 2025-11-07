Мужчина, устав от требований девушки сыграть свадьбу, засунул ее в чемодан и выкинул

В штате Гуджарат полиция Индии раскрыла шокирующее преступление: 27-летний мужчина, устав от требований своей сожительницы оформить официально отношения, убил её и попытался скрыть следы преступления необычным способом — поместив тело в дорожную сумку, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Сотрудники правоохранительных органов нашли дорожную сумку на колесах в придорожной канаве неподалеку от города Сурат. Внутри находилось тело 22-летней женщины. Первые подозрения полиции сразу пали на сожителя погибшей — Рави Шарму, который исчез вместе с маленьким сыном жертвы.
Вскоре Рави был задержан. В ходе допроса мужчина признался, что во время ссоры он напал на сожительницу и начал её душить. Причиной конфликта, по словам обвиняемого, стало его нежелание официально жениться. Женщина, оставившая ради него мужа и переехавшая в другой город, настаивала на браке, что приводило к постоянным разногласиям.
После убийства мужчина продумал способ скрыть преступление:
Оставил ребёнка у друга.
Купил на железнодорожной станции большую дорожную сумку.
Поместил в неё тело женщины и выкинул сумку в безлюдном месте.
Затем забрал сына и отправился поездом в Бихар.
Чтобы избежать ареста по месту жительства, сошел с поезда в Анклешваре, а затем добрался до Дели и Фаридабада, где и был задержан.
Полиция продолжает расследование обстоятельств трагедии, включая изучение мотивов и возможного участия третьих лиц. Дело вызвало широкий резонанс в Индии из-за жестокости преступления и необычного способа сокрытия тела.
Комментарии0 комментарий(ев)