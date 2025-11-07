Появилось видео нового российского внедорожника Sollers

Российский автопроизводитель «Соллерс» опубликовал первые кадры с испытаний своего нового семиместного рамного внедорожника, который будет выпускаться на УАЗе под брендом Sollers, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Кадр из видео

«Сегодня у нас по-настоящему «взрывной» контент для всех, кто ждет появления нашего нового внедорожника! Смотрите первые кадры с полигона наших партнёров, где будущий SUV в камуфляже проходит километры испытательного трека. Совсем скоро эта работа продолжится уже у нас в России», — сообщает компания.

Технические характеристики новинки

Новинка будет предлагаться с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью 200 л.с., оснащаться восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Для реализации проекта в 2025 году «Соллерс» планирует инвестировать более 4 млрд рублей в запуск производства внедорожника.

Производство в Ульяновске

Сборка автомобиля будет налажена на предприятии в Ульяновске, запуск полного производственного цикла запланирован на 2026 год.

Кузовные детали внедорожника будут изготавливать на УАЗе, который также входит в холдинг Sollers, что позволит обеспечить полный цикл производства и контроль качества на всех этапах.