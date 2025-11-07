Диабет не от сладкого: терапевт объяснила, что важно на самом деле

Терапевт Ребека Васконселос из Нью-Йоркского университета в интервью изданию Terra опровергла популярное заблуждение: чрезмерное потребление сахара не приводит к развитию диабета напрямую, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам специалиста, миф возник из-за естественной ассоциации между уровнем глюкозы в крови и самим заболеванием. Однако научных подтверждений прямой зависимости между количеством сладостей в рационе и возникновением диабета нет.
«Диабет может развиться даже у людей, которые употребляют сахар в минимальных количествах», — подчеркнула врач.
Васконселос отметила, что ключевую роль в развитии диабета играет образ жизни в целом, а не отдельные продукты. Среди главных факторов риска:
Несбалансированное питание
Малоподвижность
Генетическая предрасположенность
Метаболические нарушения
Чрезмерное употребление сахара может ускорить развитие диабета второго типа, если у человека уже присутствуют другие предрасполагающие факторы, но оно не является основной причиной заболевания.
Диабет первого типа — аутоиммунное заболевание, не связанное с питанием. Возникает из-за недостаточной выработки инсулина.
Диабет второго типа — развивается, когда инсулина вырабатывается достаточно, но клетки теряют чувствительность к нему, и глюкоза усваивается хуже.
Врач подчеркнула, что понимание различий между типами диабета важно для формирования правильного подхода к профилактике и лечению.
