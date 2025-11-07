Несколько автомобилей разбили прямо на аукционе Mecum

Инцидент на аукционной площадке

На торгах в Техасе рестомод Willys 1958 года внезапно набрал скорость с места и врезался в боковину винтажного Corvette C2 1966 года. От удара тот рикошетом задел Pontiac Firebird 1977 года и современный Corvette C7 ZR1, находившиеся рядом.

Сцена напоминала кадры из фильма о кегельбане — автомобили сносились один за другим, а вокруг стояли ошеломлённые зрители.

Причины столкновения

Очевидцы предположили несколько версий:

водитель Willys мог неправильно нажать на педали , перепутав тормоз и газ;

возможна была скользкая обувь, из-за которой нога соскользнула с педали.

Точные обстоятельства уточняются, но уже известно, что столкновение произошло из-за человеческого фактора, а не технической неисправности машин.

Пострадавшие и последствия

В результате столкновения:

три автомобиля получили серьёзные повреждения;

трое зрителей, находившихся рядом, были отправлены на медицинский осмотр.

Стоит отметить, что пострадавшие автомобили — два Corvette и один Pontiac — уже нашли новых владельцев к моменту инцидента, что добавляет событиям драматизма.

Реакция аукционеров и любителей авто

Событие стало настоящей сенсацией среди посетителей Mecum Auctions. Многие отметили, что на подобных престижных торгах безопасность автомобилей и участников должна быть на первом месте.

Тем не менее инцидент добавил аукциону неожиданный экшен, став предметом обсуждения в соцсетях и автомобильных сообществах.