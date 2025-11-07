18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.11.2025, 08:34

Врач рассказал, что скрывается за безобидной «шишкой» на ноге

Новости Мира 0 1 536

Многие люди воспринимают небольшую косточку на большом пальце ноги как косметический дефект. На первый взгляд, она кажется безобидной, но на самом деле может вызывать постоянную боль и серьезные трудности с подбором обуви. О причинах и способах лечения этой проблемы «Газете.Ru» рассказал травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Алишер Зохиров, сообщает Lada.kz. 

Фото: pemastockpic/Shutterstock/FOTODOM
Почему появляется «шишка» на стопе

По словам врача, образование косточки на большом пальце (hallux valgus) связано с рядом факторов:

  • Генетическая предрасположенность – слабость связочного аппарата и поперечное плоскостопие способствуют распластыванию переднего отдела стопы.

  • Неправильная обувь – высокие каблуки и узкий носок изменяют биомеханику шага, повышая нагрузку на передний отдел стопы.

  • Перегрузка и травмы стопы – переломы плюсневой кости или регулярные нагрузки повышают риск деформации.

  • Лишний вес и профессиональная деятельность – танцоры, балерины и люди с активной нагрузкой на стопы чаще сталкиваются с проблемой.

  • Хронические заболевания суставов – ревматоидный артрит и артроз постепенно ослабляют костно-связочный аппарат стопы.

«У женщин деформация большого пальца встречается значительно чаще, во многом из-за модных тенденций — туфли на шпильках более 4 см и узкий носок ускоряют развитие костного нароста», — пояснил Зохиров.

Последствия игнорирования проблемы

Многие ошибочно считают, что шишка «сама пройдет» или поможет обычная ортопедическая стелька. На самом деле:

  • Стельки лишь замедляют прогрессирование деформации, но не решают уже существующую проблему.

  • При запущенной форме боль становится постоянной, возникают хромота и ограничение движений.

  • Косточка не только портит внешний вид стопы, но и значительно снижает качество жизни.

«Единственный эффективный способ избавиться от боли и деформации в запущенных случаях — хирургическая операция», — предупреждает врач.

Современные методы лечения

Одним из популярных методов лечения hallux valgus является остеотомия. Процедура включает:

  • Коррекцию положения плюсневой кости.

  • Фиксацию костей специальными конструкциями, обычно винтами или спицами.

  • Восстановление правильной формы стопы и устранение боли.

Для ускорения реабилитации пациентам рекомендуется ортопедическая обувь Барука, которая:

  • Переносит центр тяжести с переднего отдела стопы на задний.

  • Обеспечивает равномерное распределение нагрузки.

  • Позволяет пациентам ходить с первых дней после операции.

«Уже через две-три недели после операции люди начинают уверенно ходить без боли и постепенно возвращаются к привычному ритму жизни», — отметил Зохиров.

Итог

«Шишка» на большом пальце стопы — не просто косметический дефект. Она может стать источником хронической боли и серьезно ограничивать активность. Ранняя диагностика, правильная обувь и при необходимости оперативное вмешательство помогают вернуть стопе здоровье и комфорт.

2
1
0
