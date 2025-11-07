Врач рассказал, что скрывается за безобидной «шишкой» на ноге

Многие люди воспринимают небольшую косточку на большом пальце ноги как косметический дефект. На первый взгляд, она кажется безобидной, но на самом деле может вызывать постоянную боль и серьезные трудности с подбором обуви. О причинах и способах лечения этой проблемы «Газете.Ru» рассказал травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Алишер Зохиров, сообщает Lada.kz.

Фото: pemastockpic/Shutterstock/FOTODOM

Почему появляется «шишка» на стопе

По словам врача, образование косточки на большом пальце (hallux valgus) связано с рядом факторов:

Генетическая предрасположенность – слабость связочного аппарата и поперечное плоскостопие способствуют распластыванию переднего отдела стопы.

Неправильная обувь – высокие каблуки и узкий носок изменяют биомеханику шага, повышая нагрузку на передний отдел стопы.

Перегрузка и травмы стопы – переломы плюсневой кости или регулярные нагрузки повышают риск деформации.

Лишний вес и профессиональная деятельность – танцоры, балерины и люди с активной нагрузкой на стопы чаще сталкиваются с проблемой.

Хронические заболевания суставов – ревматоидный артрит и артроз постепенно ослабляют костно-связочный аппарат стопы.

«У женщин деформация большого пальца встречается значительно чаще, во многом из-за модных тенденций — туфли на шпильках более 4 см и узкий носок ускоряют развитие костного нароста», — пояснил Зохиров.

Последствия игнорирования проблемы

Многие ошибочно считают, что шишка «сама пройдет» или поможет обычная ортопедическая стелька. На самом деле:

Стельки лишь замедляют прогрессирование деформации, но не решают уже существующую проблему.

При запущенной форме боль становится постоянной, возникают хромота и ограничение движений.

Косточка не только портит внешний вид стопы, но и значительно снижает качество жизни.

«Единственный эффективный способ избавиться от боли и деформации в запущенных случаях — хирургическая операция», — предупреждает врач.

Современные методы лечения

Одним из популярных методов лечения hallux valgus является остеотомия. Процедура включает:

Коррекцию положения плюсневой кости.

Фиксацию костей специальными конструкциями, обычно винтами или спицами.

Восстановление правильной формы стопы и устранение боли.

Для ускорения реабилитации пациентам рекомендуется ортопедическая обувь Барука, которая:

Переносит центр тяжести с переднего отдела стопы на задний.

Обеспечивает равномерное распределение нагрузки.

Позволяет пациентам ходить с первых дней после операции.

«Уже через две-три недели после операции люди начинают уверенно ходить без боли и постепенно возвращаются к привычному ритму жизни», — отметил Зохиров.

Итог

«Шишка» на большом пальце стопы — не просто косметический дефект. Она может стать источником хронической боли и серьезно ограничивать активность. Ранняя диагностика, правильная обувь и при необходимости оперативное вмешательство помогают вернуть стопе здоровье и комфорт.