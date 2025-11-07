Алиев переводит армию Азербайджана на стандарты НАТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооружённые силы страны постепенно переходят на стандарты НАТО. Об этом он сообщил в ходе встречи с делегацией Североатлантического альянса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Алексей Куденко/РИА «Новости»

Сотрудничество с Турцией и НАТО

Алиев подчеркнул, что модернизация армии Азербайджана проходит в тесном сотрудничестве с турецкими вооружёнными силами. Он отметил важность расширения взаимодействия с НАТО и выразил надежду на успешный визит делегации альянса в Баку.

Вклад Азербайджана в международные операции

На встрече стороны отметили значимость Азербайджана как партнёра НАТО. Особое внимание было уделено заслугам Вооружённых сил страны в операции "Решительная поддержка" в Афганистане, а также роли Азербайджана как регионального транспортно-логистического центра.

Дружеские связи и стратегическое партнерство

Алиев подчеркнул стратегическое партнерство и дружеские отношения Азербайджана с членами альянса. Он напомнил, что с 1994 года страна активно участвует в программе НАТО "Партнёрство ради мира", что позволяет поддерживать тесные контакты и обмен опытом.

Перспективы сотрудничества

В ходе встречи обсуждались дальнейшие перспективы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также обмен мнениями по ключевым региональным и глобальным вопросам безопасности.