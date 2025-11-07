Подсолнечное масло подорожало в мире до максимума с 2022 года

Мировые цены на подсолнечное масло достигли максимальных значений с 2022 года. Основной причиной подорожания стал спад поставок из Украины — одного из ключевых экспортеров этого продукта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и Министерства сельского хозяйства Украины, передает Lada.kz.
В течение четырех месяцев подряд наблюдался устойчивый рост стоимости подсолнечного масла. В октябре 2025 года цена на мировом рынке достигла 1357 долларов за тонну, что стало самым высоким показателем с начала 2022 года.
Аналитики связывают такую динамику с сокращением экспортных объемов Украины, которая традиционно занимает одно из ведущих мест в мировом производстве подсолнечного масла.
По данным Минсельхоза Украины, за девять месяцев 2025 года объем поставок подсолнечного масла на мировой рынок снизился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В 2024 году экспорт составлял около 4,5 млн тонн,
а в 2025 году — всего 3,1 млн тонн.
Такое сокращение вызвано рядом факторов, включая трудности с логистикой, нестабильность на юге страны и уменьшение урожайности подсолнечника.
Вслед за мировыми тенденциями подорожание коснулось и российских товаров. За последнюю неделю стоимость подсолнечного масла в России выросла на 24%.
Кроме того, увеличились цены на:
молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности — на 15,4%;
апельсиновый сок J7 — на 7,1%;
бананы — на 1,5%.
На фоне общего роста продовольственных цен некоторые категории товаров показали обратную динамику. Так, подешевели:
яйца «Окские» категории С1 — на 17,6%;
морковь — на 4,2%.
Эксперты отмечают, что колебания цен на продукты питания в ближайшие месяцы сохранятся, особенно в зависимости от внешних поставок и сезонных факторов.
