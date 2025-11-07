Подсолнечное масло подорожало в мире до максимума с 2022 года

Мировые цены на подсолнечное масло достигли максимальных значений с 2022 года. Основной причиной подорожания стал спад поставок из Украины — одного из ключевых экспортеров этого продукта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и Министерства сельского хозяйства Украины, передает Lada.kz.

Фото: Shutterstock

Мировые цены побили рекорд за три года

В течение четырех месяцев подряд наблюдался устойчивый рост стоимости подсолнечного масла. В октябре 2025 года цена на мировом рынке достигла 1357 долларов за тонну, что стало самым высоким показателем с начала 2022 года.

Аналитики связывают такую динамику с сокращением экспортных объемов Украины, которая традиционно занимает одно из ведущих мест в мировом производстве подсолнечного масла.

Экспорт Украины упал почти наполовину

По данным Минсельхоза Украины, за девять месяцев 2025 года объем поставок подсолнечного масла на мировой рынок снизился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2024 году экспорт составлял около 4,5 млн тонн ,

а в 2025 году — всего 3,1 млн тонн.

Такое сокращение вызвано рядом факторов, включая трудности с логистикой, нестабильность на юге страны и уменьшение урожайности подсолнечника.

Рост цен затронул и российский рынок

Вслед за мировыми тенденциями подорожание коснулось и российских товаров. За последнюю неделю стоимость подсолнечного масла в России выросла на 24%.

Кроме того, увеличились цены на:

молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности — на 15,4% ;

апельсиновый сок J7 — на 7,1% ;

бананы — на 1,5%.

Цены на отдельные продукты, наоборот, снизились

На фоне общего роста продовольственных цен некоторые категории товаров показали обратную динамику. Так, подешевели:

яйца «Окские» категории С1 — на 17,6% ;

морковь — на 4,2%.

Эксперты отмечают, что колебания цен на продукты питания в ближайшие месяцы сохранятся, особенно в зависимости от внешних поставок и сезонных факторов.