Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
07.11.2025, 11:12

Подсолнечное масло подорожало в мире до максимума с 2022 года

Новости Мира 0 542

Мировые цены на подсолнечное масло достигли максимальных значений с 2022 года. Основной причиной подорожания стал спад поставок из Украины — одного из ключевых экспортеров этого продукта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и Министерства сельского хозяйства Украины, передает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Мировые цены побили рекорд за три года

В течение четырех месяцев подряд наблюдался устойчивый рост стоимости подсолнечного масла. В октябре 2025 года цена на мировом рынке достигла 1357 долларов за тонну, что стало самым высоким показателем с начала 2022 года.

Аналитики связывают такую динамику с сокращением экспортных объемов Украины, которая традиционно занимает одно из ведущих мест в мировом производстве подсолнечного масла.

Экспорт Украины упал почти наполовину

По данным Минсельхоза Украины, за девять месяцев 2025 года объем поставок подсолнечного масла на мировой рынок снизился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

  • В 2024 году экспорт составлял около 4,5 млн тонн,

  • а в 2025 году — всего 3,1 млн тонн.

Такое сокращение вызвано рядом факторов, включая трудности с логистикой, нестабильность на юге страны и уменьшение урожайности подсолнечника.

Рост цен затронул и российский рынок

Вслед за мировыми тенденциями подорожание коснулось и российских товаров. За последнюю неделю стоимость подсолнечного масла в России выросла на 24%.

Кроме того, увеличились цены на:

  • молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности — на 15,4%;

  • апельсиновый сок J7 — на 7,1%;

  • бананы — на 1,5%.

Цены на отдельные продукты, наоборот, снизились

На фоне общего роста продовольственных цен некоторые категории товаров показали обратную динамику. Так, подешевели:

  • яйца «Окские» категории С1 — на 17,6%;

  • морковь — на 4,2%.

Эксперты отмечают, что колебания цен на продукты питания в ближайшие месяцы сохранятся, особенно в зависимости от внешних поставок и сезонных факторов.

0
0
0
