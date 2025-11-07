18+
07.11.2025, 12:39

Как «реанимировать» утонувший смартфон: 5 советов для быстрой сушки гаджета без риса

Новости Мира 0 645

Миф о том, что рис способен «вытянуть» влагу из утонувшего телефона, жив до сих пор. Однако специалисты давно развенчали этот способ: рисовые зерна практически не впитывают воду, а значит, не способны высушить внутренние компоненты смартфона. Более того, использование риса может лишь отсрочить правильную сушку и усугубить повреждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: amazon.com
Фото: amazon.com

Первое правило — обесточить устройство

Если телефон упал в воду, действовать нужно быстро. Прежде всего — немедленно отключите питание:

  • снимите зарядное устройство, если гаджет был подключен к сети;

  • выключите телефон, не пытаясь проверить, «жив ли он».

Попытка включить устройство сразу после контакта с водой может привести к короткому замыканию и окончательной поломке.

Уберите все съемные детали

Далее нужно извлечь все элементы, которые можно снять вручную:

  • лоток с SIM-картой и картой памяти;

  • наушники, кабели и прочие аксессуары.

Это поможет воде быстрее испариться и предотвратит распространение влаги в глубине корпуса.

Что нельзя делать при сушке

Чтобы не навредить смартфону еще больше, категорически не рекомендуется:

  • встряхивать устройство — вода лишь проникнет глубже;

  • использовать фен, обогреватель или микроволновку;

  • сушить под прямыми солнечными лучами.

Эти методы могут привести к перегреву и повреждению микросхем.

Как правильно высушить смартфон

Для удаления влаги с поверхности используйте мягкую безворсовую ткань — аккуратно промокните корпус, не втирая воду.

Затем поместите устройство в герметичный пакет с силикагелем (специальным осушителем, который часто кладут в коробки с электроникой). Оставьте телефон в пакете на 48 часов в прохладном сухом месте.

Такой способ позволяет безопасно удалить влагу даже из труднодоступных частей смартфона.

Итог

Если действовать спокойно и правильно, шансы «реанимировать» утонувший гаджет весьма высоки. Главное — не верить в мифы и не пытаться ускорить процесс сушки с помощью нагрева или риса. Осушители и время — лучшие помощники в спасении вашего телефона.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Не проще ли максимально раскрытый телефон просушить под вентилятором?
07.11.2025, 12:09
