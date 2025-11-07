77-летний велосипедист упал в 40-метровый овраг и три дня пил вино

Во Франции произошла необычная история со счастливым концом: 77-летний мужчина провел три дня на дне 40-метрового оврага, после того как упал туда, возвращаясь домой из магазина. Все это время пенсионер поддерживал силы продуктами из купленных запасов и бутылкой вина, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Benh LIEU SONG / Wikimedia

Поездка за покупками обернулась падением в пропасть

Житель города Сен-Жюльен-де-Пуан в департаменте Лозер отправился за покупками на велосипеде. Магазин находился в соседнем населенном пункте — примерно в 14 километрах от его дома.

На обратном пути пенсионер ошибся поворотом и не заметил, как съехал с дороги в глубокий овраг высотой около 40 метров.

Три дня без помощи: продукты и вино спасли жизнь

Выбраться самостоятельно мужчина не смог — силы быстро иссякли, а крутые склоны делали подъем невозможным. Он пытался звать на помощь, крича в сторону дороги, но никто его не услышал.

Вынужденное заточение длилось трое суток. Всё это время француз поддерживал силы продуктами, купленными в магазине, и пил вино, которое оказалось в его сумке.

Спасение и чудесное выздоровление

На третий день крики пенсионера услышали случайные прохожие. Они немедленно вызвали спасателей, которым удалось поднять мужчину со дна оврага.

Врачи констатировали лишь легкие ушибы и небольшое переохлаждение — без серьезных последствий для здоровья.

«Это просто чудо. В холодную и сырую погоду, без воды и почти без еды, он смог выжить. Невероятная выносливость!» — отметил врач, осматривавший пострадавшего.

История о силе духа и воле к жизни

Французская пресса назвала происшествие «настоящим чудом выживания». Несмотря на возраст и суровые условия, мужчина сохранил ясность ума и смог дождаться спасения.

Теперь он стал символом стойкости и жизнелюбия — и примером того, как даже бутылка вина может стать спасательным ресурсом в экстремальной ситуации.