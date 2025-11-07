18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.11.2025, 14:21

77-летний велосипедист упал в 40-метровый овраг и три дня пил вино

Новости Мира 0 1 120

Во Франции произошла необычная история со счастливым концом: 77-летний мужчина провел три дня на дне 40-метрового оврага, после того как упал туда, возвращаясь домой из магазина. Все это время пенсионер поддерживал силы продуктами из купленных запасов и бутылкой вина, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Benh LIEU SONG / Wikimedia
Фото: Benh LIEU SONG / Wikimedia

Поездка за покупками обернулась падением в пропасть

Житель города Сен-Жюльен-де-Пуан в департаменте Лозер отправился за покупками на велосипеде. Магазин находился в соседнем населенном пункте — примерно в 14 километрах от его дома.

На обратном пути пенсионер ошибся поворотом и не заметил, как съехал с дороги в глубокий овраг высотой около 40 метров.

Три дня без помощи: продукты и вино спасли жизнь

Выбраться самостоятельно мужчина не смог — силы быстро иссякли, а крутые склоны делали подъем невозможным. Он пытался звать на помощь, крича в сторону дороги, но никто его не услышал.

Вынужденное заточение длилось трое суток. Всё это время француз поддерживал силы продуктами, купленными в магазине, и пил вино, которое оказалось в его сумке.

Спасение и чудесное выздоровление

На третий день крики пенсионера услышали случайные прохожие. Они немедленно вызвали спасателей, которым удалось поднять мужчину со дна оврага.
Врачи констатировали лишь легкие ушибы и небольшое переохлаждение — без серьезных последствий для здоровья.

«Это просто чудо. В холодную и сырую погоду, без воды и почти без еды, он смог выжить. Невероятная выносливость!» — отметил врач, осматривавший пострадавшего.

История о силе духа и воле к жизни

Французская пресса назвала происшествие «настоящим чудом выживания». Несмотря на возраст и суровые условия, мужчина сохранил ясность ума и смог дождаться спасения.

Теперь он стал символом стойкости и жизнелюбия — и примером того, как даже бутылка вина может стать спасательным ресурсом в экстремальной ситуации.

7
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь