07.11.2025, 15:03

В Кремле прокомментировали отказ Gunvor от сделки с «Лукойлом»

Новости Мира 0 705

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение международной нефтетрейдинговой компании Gunvor отказаться от покупки зарубежных активов «Лукойла». По его словам, ситуация возникла под давлением со стороны США, и действия американских властей противоречат нормам международной торговли, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Позиция Кремля: интересы «Лукойла» должны быть защищены

Дмитрий Песков подчеркнул, что «Лукойл» является крупным и значимым участником мирового энергетического рынка, а потому все его законные интересы должны быть соблюдены в полном объеме.

«Мы считаем, что все законные интересы такой крупной международной компании, как “Лукойл”, с точки зрения правил международных торговых и экономических отношений, должны быть соблюдены. Нарушения в этой области неприемлемы, и они вредят общемировому режиму торговли», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что подобные ограничения создают дестабилизирующий эффект на мировой торговый порядок и нарушают принципы честной конкуренции.

Коммерческая сторона вопроса

Песков уточнил, что в целом ситуация с Gunvor носит коммерческий характер и напрямую не относится к компетенции Кремля. Тем не менее, Москва считает неправомерным использование незаконных торговых ограничений, влияющих на деятельность крупных компаний.

Почему Gunvor отказалась от сделки

Ранее, 6 ноября, компания Gunvor Group официально сообщила о приостановке сделки по приобретению зарубежных активов «Лукойла».
Причиной стал отказ Министерства финансов США выдать трейдеру лицензию на проведение операций до завершения конфликта на Украине.

Вашингтон утверждает, что Gunvor якобы находится под контролем России, а потому ее участие в сделке может нарушить санкционный режим. В результате компания отозвала предложение о покупке, чтобы избежать возможных санкций и ограничений на международных рынках.

Контекст: усиление давления США на энергетический сектор

Отказ Gunvor стал очередным примером жесткой политики США в отношении российского энергетического сектора. Американские власти продолжают усиливать санкционное давление, препятствуя международным сделкам российских компаний.

Эксперты отмечают, что это решение может повлиять на рыночные позиции «Лукойла» за рубежом, а также усугубить напряженность в международных энергетических отношениях.

3
1
0
