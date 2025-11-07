18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.11.2025, 16:15

Сколько слов на самом деле понимает кошка: ученые раскрыли удивительные факты

Новости Мира 0 933

Многие владельцы домашних питомцев уверены: их кошка откликается только на слово «кушать». Однако последние исследования доказывают — словарный запас усатых куда богаче, чем кажется на первый взгляд, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Не только «кушать»: насколько велик словарный запас кошек

По данным фелинологов, кошки способны запоминать и ассоциировать до ста слов и звуковых сигналов. Они связывают услышанное с конкретными действиями, предметами и ситуациями.

Особенно четко животные реагируют на слова, связанные с кормлением: «миска», «вкусняшка» или даже звук открывающегося пакета становятся для них сигналом к действию.

Кошки распознают имена и реагируют на обращение

В одном из экспериментов исследователи заметили: питомцы уверенно поворачивали голову на звук имени хозяина или другого члена семьи. Это подтверждает, что кошки различают отдельные слова, а не просто реагируют на интонацию.

Таким образом, кошки способны узнавать не только предметы, но и людей — по звуку их имени.

Повторение — ключ к пониманию

Чем чаще человек использует одно и то же слово, тем быстрее питомец его усваивает.
Фелинологи отмечают: частое повторение формирует устойчивые ассоциации. Например, слово «гулять» у многих кошек прочно связывается с выходом на улицу, а «спать» — с укладыванием на любимое место.

Без дрессировки — до 50 слов, с тренировкой — еще больше

Даже без специального обучения кошки способны запоминать от 40 до 50 слов. Если же заниматься с питомцем регулярно, их словарный запас может значительно расшириться.
Ученые сравнивают уровень понимания кошки с развитием речи маленького ребенка — она не говорит, но отлично воспринимает контекст и смысл сказанного.

Интонация имеет значение

Кошки улавливают не только слова, но и настроение человека. Одно и то же слово, произнесенное в разном тоне, вызывает разные реакции.
Например, если хозяин говорит привычное «иди сюда» раздраженно, питомец может насторожиться или вовсе не подойти. Это доказывает: животное чувствует эмоции за словами, а не только звуковую форму.

Общение делает кошек умнее

Исследователи подчеркивают: интеллект кошек значительно недооценен. Чем чаще питомец слышит человеческую речь, тем богаче становится его «словарь» и тем глубже взаимопонимание с хозяином.

Кошки не просто реагируют на голос — они строят собственную систему ассоциаций, которая превращает их в внимательных слушателей и настоящих собеседников.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь