Сколько слов на самом деле понимает кошка: ученые раскрыли удивительные факты

Многие владельцы домашних питомцев уверены: их кошка откликается только на слово «кушать». Однако последние исследования доказывают — словарный запас усатых куда богаче, чем кажется на первый взгляд, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: Lada.kz

Не только «кушать»: насколько велик словарный запас кошек

По данным фелинологов, кошки способны запоминать и ассоциировать до ста слов и звуковых сигналов. Они связывают услышанное с конкретными действиями, предметами и ситуациями.

Особенно четко животные реагируют на слова, связанные с кормлением: «миска», «вкусняшка» или даже звук открывающегося пакета становятся для них сигналом к действию.

Кошки распознают имена и реагируют на обращение

В одном из экспериментов исследователи заметили: питомцы уверенно поворачивали голову на звук имени хозяина или другого члена семьи. Это подтверждает, что кошки различают отдельные слова, а не просто реагируют на интонацию.

Таким образом, кошки способны узнавать не только предметы, но и людей — по звуку их имени.

Повторение — ключ к пониманию

Чем чаще человек использует одно и то же слово, тем быстрее питомец его усваивает.

Фелинологи отмечают: частое повторение формирует устойчивые ассоциации. Например, слово «гулять» у многих кошек прочно связывается с выходом на улицу, а «спать» — с укладыванием на любимое место.

Без дрессировки — до 50 слов, с тренировкой — еще больше

Даже без специального обучения кошки способны запоминать от 40 до 50 слов. Если же заниматься с питомцем регулярно, их словарный запас может значительно расшириться.

Ученые сравнивают уровень понимания кошки с развитием речи маленького ребенка — она не говорит, но отлично воспринимает контекст и смысл сказанного.

Интонация имеет значение

Кошки улавливают не только слова, но и настроение человека. Одно и то же слово, произнесенное в разном тоне, вызывает разные реакции.

Например, если хозяин говорит привычное «иди сюда» раздраженно, питомец может насторожиться или вовсе не подойти. Это доказывает: животное чувствует эмоции за словами, а не только звуковую форму.

Общение делает кошек умнее

Исследователи подчеркивают: интеллект кошек значительно недооценен. Чем чаще питомец слышит человеческую речь, тем богаче становится его «словарь» и тем глубже взаимопонимание с хозяином.

Кошки не просто реагируют на голос — они строят собственную систему ассоциаций, которая превращает их в внимательных слушателей и настоящих собеседников.