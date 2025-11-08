18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.11.2025, 19:46

Красная Огненная Лошадь диктует меню: чего нельзя ставить на стол в 2026 году

Новости Мира 0 687

Покровителем 2026 года станет Красная Огненная Лошадь. Астрологи и эзотерики дают рекомендации, какие продукты должны присутствовать на новогоднем столе, а от чего лучше отказаться, чтобы задобрить символ года и привлечь удачу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Bezformata.com.

Фото: Kandinsky
Фото: Kandinsky

Цвета, которые привлекут благосклонность Лошади

Для украшения стола и интерьера стоит использовать цвета, соответствующие стихии Огня:

  • Красный

  • Оранжевый

  • Желтый

  • Золотой

Эти оттенки создадут праздничную атмосферу и гармонию с энергией года. Не стоит игнорировать зеленый цвет, который символизирует любимую Лошадью природу и травы.

Мясо на новогоднем столе: что выбрать, а что исключить

Символ года благоволит к мясу, но с некоторыми нюансами:

  • Предпочтение отдавайте птице и говядине – индейка, утка или гусь подойдут идеально, если блюда не будут слишком жирными.

  • Курицу лучше избегать.

  • Дичь также может стать удачным выбором.

  • Гарнир – оптимально подойдет рис.

  • Острые блюда лучше исключить, чтобы не раздражать огненную Лошадь.

Важно: Рыба и морепродукты противопоказаны, так как их водная стихия конфликтует с огнем Лошади. Однако красная икра и другие виды икры допустимы — они символизируют жизнь, а не воду.

Закуски и салаты: легкость и натуральность

На столе желательно видеть блюда, отражающие энергетику года:

  • Овощные салаты — основной выбор.

  • Мясные салаты допустимы, но только нежирные, без тяжелого майонеза.

    • Например, салат оливье можно заправить йогуртом, нежирной сметаной или растительным маслом.

  • Сыры, закуски с зеленью или орехами — приветствуются.

Фрукты, ягоды и овощи: яркие и натуральные

Лошадь любит растительную пищу, поэтому на столе должны быть:

  • Фрукты и ягоды красного и желтого оттенков.

  • Экзотические фрукты для разнообразия.

  • Овощи в разных видах: запеченные, салаты, домашние заготовки.

Такое разнообразие меню понравится символу года и принесет положительную энергетику.

Напитки: легкость и умеренность

От крепкого алкоголя лучше отказаться. На столе предпочтительны:

  • Легкие вина

  • Шампанское

  • Безалкогольные напитки: морсы, компоты, соки, молочные коктейли

Обязательный десерт: овсяное печенье

Небольшое, но важное правило: на столе обязательно должно быть овсяное печенье.

  • Можно купить готовое или испечь самостоятельно.

  • Съешьте хотя бы маленький кусочек «на счастье» и попросите у Лошади заветное желание.

  • Лошади любят сладкое, поэтому десерты в любом виде приветствуются.

Продукты и блюда, которых стоит избегать

Чтобы не спугнуть удачу, исключите со стола:

  1. Конину – категорически запрещена.

  2. Жирную пищу – не соответствует энергичной природе Лошади.

  3. Рыбу и морепродукты – их стихия воды конфликтует с огнем.

  4. Острые специи – раздражают символ года.

  5. Крепкий алкоголь.

  6. Курицу – не обязательно, но желательно не использовать.

