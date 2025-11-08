Красная Огненная Лошадь диктует меню: чего нельзя ставить на стол в 2026 году

Покровителем 2026 года станет Красная Огненная Лошадь. Астрологи и эзотерики дают рекомендации, какие продукты должны присутствовать на новогоднем столе, а от чего лучше отказаться, чтобы задобрить символ года и привлечь удачу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Bezformata.com.
Для украшения стола и интерьера стоит использовать цвета, соответствующие стихии Огня:
Красный
Оранжевый
Желтый
Золотой
Эти оттенки создадут праздничную атмосферу и гармонию с энергией года. Не стоит игнорировать зеленый цвет, который символизирует любимую Лошадью природу и травы.
Символ года благоволит к мясу, но с некоторыми нюансами:
Предпочтение отдавайте птице и говядине – индейка, утка или гусь подойдут идеально, если блюда не будут слишком жирными.
Курицу лучше избегать.
Дичь также может стать удачным выбором.
Гарнир – оптимально подойдет рис.
Острые блюда лучше исключить, чтобы не раздражать огненную Лошадь.
Важно: Рыба и морепродукты противопоказаны, так как их водная стихия конфликтует с огнем Лошади. Однако красная икра и другие виды икры допустимы — они символизируют жизнь, а не воду.
На столе желательно видеть блюда, отражающие энергетику года:
Овощные салаты — основной выбор.
Мясные салаты допустимы, но только нежирные, без тяжелого майонеза.
Например, салат оливье можно заправить йогуртом, нежирной сметаной или растительным маслом.
Сыры, закуски с зеленью или орехами — приветствуются.
Лошадь любит растительную пищу, поэтому на столе должны быть:
Фрукты и ягоды красного и желтого оттенков.
Экзотические фрукты для разнообразия.
Овощи в разных видах: запеченные, салаты, домашние заготовки.
Такое разнообразие меню понравится символу года и принесет положительную энергетику.
От крепкого алкоголя лучше отказаться. На столе предпочтительны:
Легкие вина
Шампанское
Безалкогольные напитки: морсы, компоты, соки, молочные коктейли
Небольшое, но важное правило: на столе обязательно должно быть овсяное печенье.
Можно купить готовое или испечь самостоятельно.
Съешьте хотя бы маленький кусочек «на счастье» и попросите у Лошади заветное желание.
Лошади любят сладкое, поэтому десерты в любом виде приветствуются.
Чтобы не спугнуть удачу, исключите со стола:
Конину – категорически запрещена.
Жирную пищу – не соответствует энергичной природе Лошади.
Рыбу и морепродукты – их стихия воды конфликтует с огнем.
Острые специи – раздражают символ года.
Крепкий алкоголь.
Курицу – не обязательно, но желательно не использовать.
