В ОАЭ жестоко убили и расчленили российского криптотрейдера Романа Новака и его супругу

В Объединённых Арабских Эмиратах произошло жестокое убийство российского криптотрейдера Романа Новака и его супруги Анны. Пара из Санкт-Петербурга была заманена на встречу с «инвесторами», после чего исчезла. Позднее тела супругов были найдены расчленёнными, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW .

Фото: t0r / Instagram

Исчезновение и трагическая находка

Роман и Анна Новак перестали выходить на связь с близкими около месяца назад. Последний раз их видели 2 октября, когда они направлялись в город Хатта — пригород Дубая, где должна была состояться встреча с потенциальными инвесторами.

По данным следствия, личный водитель довёз супругов до парковки у озера, после чего они пересели в другой автомобиль. Больше их никто не видел живыми.

Через некоторое время в окрестностях торгового центра в Хатте были обнаружены пакеты с частями человеческих тел. Экспертиза подтвердила, что это останки Романа и Анны Новака.

Версия следствия: преступление ради криптодолларов

По предварительным данным, убийство было связано с вымогательством. Преступники рассчитывали получить доступ к криптокошельку Новака, полагая, что на нём хранятся миллиарды долларов. Однако кошелёк оказался пустым.

Когда план сорвался, злоумышленники убили супругов, а затем попытались скрыть следы, расчленив тела и спрятав их в разных местах.

Задержания и организаторы убийства

Как сообщает «Фонтанка», по делу задержаны восемь человек.

Трое признаны непосредственными организаторами и исполнителями.

Четверо занимались подготовкой преступления: арендовали автомобиль и виллу, приобретали ножи и поддерживали контакт с Новаком.

Роль восьмого задержанного пока не уточняется.

По информации 47.ru, среди подозреваемых — 53-летний Константин Шахта, 46-летний Юрий Шарыпов и 45-летний Владимир Далекин. Двое из них — уроженцы Ленинграда, третий — из Темиртау (Казахстан). После преступления они вернулись в Санкт-Петербург, где и были задержаны.

Кто такой Роман Новак

Роман Новак прославился как основатель стартапа Fintopio — приложения для мгновенных криптовалютных переводов. Проект привлёк около 500 миллионов долларов инвестиций, однако вскоре его создатель исчез с деньгами.

Сотрудники Fintopio остались без зарплаты, а инвесторы — среди которых были предприниматели из Китая и стран Ближнего Востока — понесли крупные убытки.

Чтобы вызвать доверие, Новак утверждал, что знаком с арабскими принцами и создателем Telegram Павлом Дуровым. Однако Дуров опровергал какие-либо связи с ним.

Судимость и скандалы в прошлом

В ноябре 2020 года Романа Новака уже приговаривали к шести годам лишения свободы за мошенничество. Тогда суд установил, что он похитил 100 тысяч долларов у совладельца проекта «Спорт в народ».

Расследование продолжается

Следствие в ОАЭ и России координирует совместные действия для полного раскрытия преступления. Не исключено, что список фигурантов дела может расшириться.

Жестокое убийство Романа и Анны Новака стало одним из самых громких преступлений с участием россиян за рубежом в 2025 году.