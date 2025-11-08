Ночные рабочие сообщения разрушают карьеру и здоровье – психолог

Регулярное общение с коллегами или руководством в ночное время негативно сказывается на здоровье, снижает продуктивность и может подорвать карьерные перспективы, предупреждает психолог Екатерина Ульянова, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.
Многие сотрудники считают, что ответ на рабочее письмо или сообщение в чате посреди ночи демонстрирует их ответственность и преданность делу. Однако, по словам психолога Екатерины Ульяновой, это привычка постепенно разрушает здоровье.
Она объясняет, что сначала страдает гормональный баланс: синий свет экрана блокирует выработку мелатонина, отвечающего за качественный сон, а кортизол, гормон стресса, начинает усиливать ночную тревогу вместо того, чтобы поддерживать бодрость утром.
Постепенно накапливается психическое истощение – мозг ночью должен перерабатывать дневной стресс и восстанавливаться. Если же его заставляют работать, появляются признаки выгорания, тревожности и апатии. Недосып сказывается на внимании, памяти, реакции и креативности, что негативно отражается на результатах работы.
Помимо здоровья, ночные ответы дают коллегам и начальству неправильные сигналы. По словам психолога, это выглядит так:
Ульянова предупреждает: в итоге сотрудник перестает восприниматься как надежный специалист и рискует потерять шансы на продвижение.
Психолог рекомендует использовать функции отложенной отправки сообщений, чтобы письма уходили утром, а не ночью. Также важно отключать уведомления после работы и договариваться с руководством о реальном порядке общения в нерабочее время.
Если ночная работа необходима, например, из-за разницы часовых поясов, стоит оформить это официально: гибкий график, компенсации или отгулы. Главное, подчеркнула эксперт, ценность сотрудника заключается в профессионализме и результатах, а не в том, что он всегда онлайн.
