Будущий президент Украины Владимир Зеленский с детства был яркой и заметной личностью. Его мама, Римма Владимировна, и бабушка, Ольга Семеновна, поделились интересными фактами о его детских годах. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», передает Lada.kz со ссылкой на rbc.ua.

Фото: коллаж РБК-Украина

«Душа компании» с детского сада

Владимир Александрович рос в бабушкиной квартире на ЮГОКе, одном из районов Кривого Рога, и с раннего возраста пользовался популярностью среди сверстников.

«Он страшно тянуло в детский сад. Уже там был центром внимания, придумывал игры и собирал вокруг себя всех ребят. А вернувшись домой, больше всего любил играть… с мясорубкой — той еще, старой, советской!» — вспоминает мама президента.

Даже в детском возрасте Зеленский проявлял лидерские качества и умел увлекать людей.

Склонность к гуманитарным наукам

Хотя отец Зеленского был математиком, сам Владимир Александрович с детства проявлял интерес к гуманитарным дисциплинам.

«Он был способным мальчиком. Учеба давалась легко, сам всё изучал, но больше склонность к гуманитарным предметам. Конечно, иногда и хулиганил — убегал с уроков. При этом был старостой класса, поэтому первые педагогические замечания доставались ему», — рассказывает Римма Владимировна.

Школу Зеленский окончил с двумя четверками, а в институте учился неплохо, хотя времени на учебу оставалось немного из-за творческой деятельности. В семнадцать лет его приметили и пригласили в команду КВН «Запорожье — Кривой Рог — Транзит», а затем он стал одним из основателей «Квартал 95».

Разносторонние увлечения и таланты

Бабушка президента подчеркивает, что с детства он был активным и разносторонне развитым.

«Вова занимался музыкой, тяжелой атлетикой, танцами и собирал марки. Уже в детстве обладал талантом собирать вокруг себя людей. Летом ездил в лагеря и привозил кучу грамот», — делится воспоминаниями Ольга Семеновна.

Интересно, что Зеленский прекратил занятия тяжелой атлетикой, побоявшись, что рост может остановиться. В танцах он тоже добился успехов, но прекратил занятия после того, как сменился партнер для бальных танцев. Эти ранние увлечения, по словам бабушки, стали основой для его будущих успехов в шоу «Танцы со звездами» и культовом номере КВН «Рожденный в танце».

Также женщина вспоминает, что в детстве будущий украинский лидер больше всего любил играть со старой советской мясорубкой.

