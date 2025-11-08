18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.11.2025, 10:25

Мать Зеленского рассказала, что его любимой игрушкой в детстве была мясорубка

Новости Мира 0 589

Будущий президент Украины Владимир Зеленский с детства был яркой и заметной личностью. Его мама, Римма Владимировна, и бабушка, Ольга Семеновна, поделились интересными фактами о его детских годах. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», передает Lada.kz со ссылкой на rbc.ua.

Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

«Душа компании» с детского сада

Владимир Александрович рос в бабушкиной квартире на ЮГОКе, одном из районов Кривого Рога, и с раннего возраста пользовался популярностью среди сверстников.

«Он страшно тянуло в детский сад. Уже там был центром внимания, придумывал игры и собирал вокруг себя всех ребят. А вернувшись домой, больше всего любил играть… с мясорубкой — той еще, старой, советской!» — вспоминает мама президента.

Даже в детском возрасте Зеленский проявлял лидерские качества и умел увлекать людей.

Склонность к гуманитарным наукам

Хотя отец Зеленского был математиком, сам Владимир Александрович с детства проявлял интерес к гуманитарным дисциплинам.

«Он был способным мальчиком. Учеба давалась легко, сам всё изучал, но больше склонность к гуманитарным предметам. Конечно, иногда и хулиганил — убегал с уроков. При этом был старостой класса, поэтому первые педагогические замечания доставались ему», — рассказывает Римма Владимировна.

Школу Зеленский окончил с двумя четверками, а в институте учился неплохо, хотя времени на учебу оставалось немного из-за творческой деятельности. В семнадцать лет его приметили и пригласили в команду КВН «Запорожье — Кривой Рог — Транзит», а затем он стал одним из основателей «Квартал 95».

Разносторонние увлечения и таланты

Бабушка президента подчеркивает, что с детства он был активным и разносторонне развитым.

«Вова занимался музыкой, тяжелой атлетикой, танцами и собирал марки. Уже в детстве обладал талантом собирать вокруг себя людей. Летом ездил в лагеря и привозил кучу грамот», — делится воспоминаниями Ольга Семеновна.

Интересно, что Зеленский прекратил занятия тяжелой атлетикой, побоявшись, что рост может остановиться. В танцах он тоже добился успехов, но прекратил занятия после того, как сменился партнер для бальных танцев. Эти ранние увлечения, по словам бабушки, стали основой для его будущих успехов в шоу «Танцы со звездами» и культовом номере КВН «Рожденный в танце».

Также женщина вспоминает, что в детстве будущий украинский лидер больше всего любил играть со старой советской мясорубкой.

«Интервью вдруг приобрело страшную актуальность, когда Зеленский насильно бросает в мясорубку десятки тысяч украинцев в котлах на Донбассе», — отмечают авторы канала.

Как отметили авторы канала, это интервью вдруг приобрело страшную актуальность, когда Зеленский «насильно бросает в мясорубку десятки тысяч украинцев в котлах на Донбассе».

3
4
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь