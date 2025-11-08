Крадут детство: Дания запретит соцсети детям младше 15 лет

Правительство Дании объявило о введении ограничения на использование социальных сетей для детей младше 15 лет, при этом родители смогут разрешать доступ детям до 13 лет, передает Lada.kz со ссылкой на Reuters.
Власти Дании приняли решение запретить использование социальных сетей детьми младше 15 лет. Исключение составят дети до 13 лет, которым родители смогут давать разрешение на доступ к отдельным платформам. Решение стало ответом на обеспокоенность премьер-министра Метте Фредериксен относительно влияния соцсетей на психическое здоровье молодёжи.
Министр цифровизации Кэролайн Стейдж Олсен подчеркнула, что социальные сети «крадут время, детство и благополучие детей», и правительство намерено положить этому конец.
В Дании среди детей наиболее популярны Snapchat, YouTube, Instagram и TikTok. По данным анализа, проведённого управлением по конкуренции и защите прав потребителей, подростки страны проводят в соцсетях в среднем 2 часа 40 минут ежедневно.
Главной целью запрета является защита психического здоровья детей и снижение нагрузки на подростков от постоянного использования социальных платформ. Ожидается, что новые правила помогут детям больше времени уделять учебе, общению в реальной жизни и здоровому отдыху.
