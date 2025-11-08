Крадут детство: Дания запретит соцсети детям младше 15 лет

Правительство Дании объявило о введении ограничения на использование социальных сетей для детей младше 15 лет, при этом родители смогут разрешать доступ детям до 13 лет, передает Lada.kz со ссылкой на Reuters .

Фото: Pixabay

Ограничения на соцсети

Власти Дании приняли решение запретить использование социальных сетей детьми младше 15 лет. Исключение составят дети до 13 лет, которым родители смогут давать разрешение на доступ к отдельным платформам. Решение стало ответом на обеспокоенность премьер-министра Метте Фредериксен относительно влияния соцсетей на психическое здоровье молодёжи.

Комментарий властей

Министр цифровизации Кэролайн Стейдж Олсен подчеркнула, что социальные сети «крадут время, детство и благополучие детей», и правительство намерено положить этому конец.

Популярные платформы и статистика

В Дании среди детей наиболее популярны Snapchat, YouTube, Instagram и TikTok. По данным анализа, проведённого управлением по конкуренции и защите прав потребителей, подростки страны проводят в соцсетях в среднем 2 часа 40 минут ежедневно.

Причины и цели инициативы

Главной целью запрета является защита психического здоровья детей и снижение нагрузки на подростков от постоянного использования социальных платформ. Ожидается, что новые правила помогут детям больше времени уделять учебе, общению в реальной жизни и здоровому отдыху.