18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.11.2025, 12:43

Назван секрет идеального рассыпчатого риса

Новости Мира 0 509

Большинство хозяек совершают одну и ту же ошибку при приготовлении риса — промывают его в холодной воде. Как объяснил доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров, именно из-за этого каша часто получается липкой и вязкой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: avtokoreec22.ru
Фото: avtokoreec22.ru

Почему нельзя промывать рис холодной водой

По словам специалиста, рис — хрупкий продукт, и при контакте с холодной водой из зерен выделяется крахмал. Это и становится причиной того, что готовое блюдо теряет рассыпчатость.

Чтобы избежать этого, рис нужно промывать в теплой воде. Такой подход помогает сохранить структуру зерен и предотвратить их слипание во время варки.

Замачивание — ключ к идеальной консистенции

Многие пропускают этап замачивания, стремясь ускорить процесс приготовления. Однако, как отмечает Быстров, именно предварительное замачивание делает рис более нежным и одновременно плотным.

После замачивания крупа варится быстрее, а воды требуется меньше: вместо привычной пропорции 1:2, можно использовать 1:1,5. В результате зерна остаются упругими снаружи и мягкими внутри.

Как масло помогает избежать клейкости

Еще один способ сделать рис рассыпчатым — обжарить его в масле перед варкой. Этот прием «запечатывает» крахмал на поверхности зерен, не позволяя ему выйти в воду.

«Просушивание и обжаривание в масле защищают рис от вязкости, но важно не передержать крупу на сковороде — достаточно двух минут, постоянно помешивая», — пояснил Быстров.

Важно: не мешать во время варки

Во время приготовления рис лучше не перемешивать, чтобы не нарушить целостность зерен. После того как каша готова, ей следует дать настояться под крышкой 5–10 минут. За это время рис впитает остатки влаги и станет особенно рассыпчатым.

Таким образом, секрет вкусного риса заключается в нескольких простых шагах:

  • промывать крупу в теплой воде,

  • замачивать перед варкой,

  • обжаривать зерна в масле,

  • не мешать во время приготовления,

  • и давать настояться после снятия с плиты.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь