Назван секрет идеального рассыпчатого риса

Большинство хозяек совершают одну и ту же ошибку при приготовлении риса — промывают его в холодной воде. Как объяснил доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров, именно из-за этого каша часто получается липкой и вязкой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Почему нельзя промывать рис холодной водой

По словам специалиста, рис — хрупкий продукт, и при контакте с холодной водой из зерен выделяется крахмал. Это и становится причиной того, что готовое блюдо теряет рассыпчатость.

Чтобы избежать этого, рис нужно промывать в теплой воде. Такой подход помогает сохранить структуру зерен и предотвратить их слипание во время варки.

Замачивание — ключ к идеальной консистенции

Многие пропускают этап замачивания, стремясь ускорить процесс приготовления. Однако, как отмечает Быстров, именно предварительное замачивание делает рис более нежным и одновременно плотным.

После замачивания крупа варится быстрее, а воды требуется меньше: вместо привычной пропорции 1:2, можно использовать 1:1,5. В результате зерна остаются упругими снаружи и мягкими внутри.

Как масло помогает избежать клейкости

Еще один способ сделать рис рассыпчатым — обжарить его в масле перед варкой. Этот прием «запечатывает» крахмал на поверхности зерен, не позволяя ему выйти в воду.

«Просушивание и обжаривание в масле защищают рис от вязкости, но важно не передержать крупу на сковороде — достаточно двух минут, постоянно помешивая», — пояснил Быстров.

Важно: не мешать во время варки

Во время приготовления рис лучше не перемешивать, чтобы не нарушить целостность зерен. После того как каша готова, ей следует дать настояться под крышкой 5–10 минут. За это время рис впитает остатки влаги и станет особенно рассыпчатым.

Таким образом, секрет вкусного риса заключается в нескольких простых шагах: