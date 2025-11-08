18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
08.11.2025, 13:23

Борт летит за океан: появились новые слухи о выжившем Евгении Пригожине

Новости Мира 0 1 324

В российском информационном пространстве вновь вспыхнули обсуждения вокруг судьбы Евгения Пригожина — основателя частной военной компании «Вагнер». Несмотря на официальную версию о его гибели в авиакатастрофе под Тверью, в сети продолжают распространяться слухи, что командир наёмников мог остаться жив и якобы выполняет секретную миссию за границей, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: reuters.com
Фото: reuters.com

Версия: Пригожин находится в Венесуэле

По данным ряда Telegram-каналов, Евгений Пригожин якобы сейчас находится в Венесуэле. Авторы этих сообщений утверждают, что туда прибыл самолет, связанный с ЧВК «Вагнер», вылетевший из России вскоре после обострения отношений между Каракасом и Вашингтоном.

Сторонники данной версии считают, что именно Пригожин возглавил «специальную миссию», направленную на поддержку президента Николаса Мадуро. Ранее венесуэльский лидер действительно обращался за помощью к Москве, Тегерану и Пекину на фоне усилившегося давления со стороны США. По слухам, Россия могла оперативно направить в дружественную страну подразделения «вагнеровцев» вместе с их создателем.

«Доказательства» сторонников конспирологической версии

Распространители версии о «выжившем Пригожине» приводят несколько аргументов:

  • в сети якобы появились свежие фотографии из Африки, на которых изображен глава ЧВК «Вагнер»;

  • в некоторых медиа упоминается «зарплатная ведомость», где по-прежнему числится имя Пригожина, а на его счета якобы поступают выплаты;

  • также внимание пользователей привлекло совпадение по времени между рейсом самолета в Венесуэлу и публикациями о возможной «миссии» на континенте.

Однако ни одно из этих «доказательств» не подтверждено официальными источниками.

Официальная версия остается прежней

Напомним, Евгений Пригожин погиб в августе 2023 года в результате крушения частного самолета Embraer-135 под Тверью. На борту, согласно следствию, находились десять человек, включая ближайших соратников главы ЧВК. Все пассажиры погибли.

Несмотря на это, уже несколько лет в интернете продолжают появляться конспирологические теории о его якобы «воскрешении», новой жизни в Африке или теперь — в Южной Америке.

Итог

На данный момент никаких достоверных данных, подтверждающих, что Евгений Пригожин жив и выполняет «секретное задание» за границей, не существует. Все заявления о его возможной деятельности в Венесуэле остаются на уровне слухов и домыслов, активно подпитываемых сетевыми публикациями.

