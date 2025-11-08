Нарколог развенчал миф о «возбуждающем» эффекте алкоголя на секс

Заведующий отделением наркологии Андрей Тюрин заявил, что алкоголь не усиливает либидо, а наоборот негативно влияет на половое влечение у мужчин и женщин, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Фото: Pixabay

Влияние алкоголя на мужчин

По словам нарколога Андрея Тюрина, спиртное оказывает комплексное отрицательное воздействие на половую функцию. Этанол действует как нейротоксин, нарушая работу нервной системы и гормональный баланс. У мужчин это проявляется в снижении выработки тестостерона и повышении уровня женского гормона эстрогена. В результате либидо падает, появляются трудности с эрекцией, ухудшается качество и подвижность сперматозоидов.

Влияние на женщин

Негативное действие алкоголя затрагивает и женщин. Тюрин пояснил, что спиртное нарушает менструальный цикл, подавляет овуляцию и вызывает гормональный дисбаланс.

Поскольку женское либидо тесно связано с циклом, его сбой напрямую ведет к снижению или полному исчезновению сексуального желания, - рассказал врач.

Токсическое воздействие на нервную систему

Алкоголь притупляет чувствительность эрогенных зон и оказывает токсическое действие на нервную систему. Это делает достижение возбуждения и оргазма более сложным, а физические ощущения во время секса – менее приятными. Кроме того, у женщин может проявляться сухость слизистых влагалища, что дополнительно снижает комфорт интимной близости.

Заключение

Таким образом, «раскрепощающий» эффект алкоголя является иллюзией, а его употребление негативно отражается на сексуальном здоровье и качестве интимной жизни, отметил эксперт.