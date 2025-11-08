Почему покупать выставочные образцы мебели и техники – риск для ремонта

Эксперт объяснил, что изделия с витрин магазинов изнашиваются и теряют качество, поэтому их покупка может обернуться дополнительными затратами и проблемами, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

Риск «выгодной» покупки

Покупка выставочных образцов мебели, сантехники и бытовой техники кажется привлекательной из-за скидок и возможности забрать товар сразу, однако это далеко не всегда экономично. Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев отметил, что такие товары изнашиваются из-за постоянного взаимодействия покупателей и длительного хранения в магазине.

Он объяснил, что фасады шкафов и кухонь под воздействием света и многократного использования теряют цвет и геометрию, столешницы могут деформироваться, а дверные петли и направляющие из-за неправильного хранения теряют прочность. Аналогичные проблемы наблюдаются и у сантехники, камины, светильники и другие предметы интерьера со временем теряют первоначальные характеристики.

Инструменты и техника на витрине

Васильев подчеркнул, что демонстрационные инструменты и техника также изнашиваются. Дрели и перфораторы запускаются десятки раз, что приводит к повреждению патронов и редукторов, аккумуляторы теряют емкость, а лазерные уровни и шлифмашины теряют точность. Строительные пылесосы и миксеры для раствора, применяемые для демонстраций, испытывают износ моторов и вибрацию, что сокращает их ресурс. Даже светильники и фонари, работающие на витрине часами, частично расходуют ресурс диодов и драйверов.

Гарантия и «сюрпризы» для покупателей

Кроме износа, продавцы часто уменьшают гарантийный срок на выставочные образцы, чтобы снять с себя ответственность за поломки. Эксперт отметил, что обещанная скидка не всегда значительна, а исправить дефекты после установки мебели или техники дорого и сложно.