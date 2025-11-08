18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.11.2025, 17:35

Немец купил Mercedes GLE за 100 тысяч евро и обнаружил деревянные тормоза вместо колодок

Новости Мира 0 538

В Германии зафиксирован необычный случай автомобильного мошенничества, который мог закончиться трагедией для нового владельца. Мужчина купил на аукционе подержанный Mercedes-Benz GLE стоимостью 100 тысяч евро (примерно 9,4 млн рублей). Однако радость от покупки длилась недолго, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: av.by
Фото: av.by

Проблемы с тормозами выявились сразу после покупки

Во время транспортировки автомобиля сотрудник компании-перегонщика заметил, что машина плохо тормозит. Ситуация оказалась настолько серьезной, что потребовалось вызвать эвакуатор. Подозрения усилились, когда автомобиль поступил в сервисный центр для диагностики.

«Уникальная доработка» — деревянные бруски вместо тормозных колодок

Механики были шокированы обнаружением: в суппортах вместо стандартных тормозных колодок находились деревянные бруски. На них была нанесена надпись Brembo — известного производителя спортивных тормозных систем. Такая «доработка» могла привести к серьезной аварии на дороге.

Преступление карается законом

В Германии продажа автомобиля с неисправными тормозами строго регулируется законом и считается уголовно наказуемым деянием. Изъятые детали будут использованы в качестве вещественных доказательств, а прежнему владельцу Mercedes GLE грозит тюремное заключение.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь