Немец купил Mercedes GLE за 100 тысяч евро и обнаружил деревянные тормоза вместо колодок

В Германии зафиксирован необычный случай автомобильного мошенничества, который мог закончиться трагедией для нового владельца. Мужчина купил на аукционе подержанный Mercedes-Benz GLE стоимостью 100 тысяч евро (примерно 9,4 млн рублей). Однако радость от покупки длилась недолго, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Проблемы с тормозами выявились сразу после покупки

Во время транспортировки автомобиля сотрудник компании-перегонщика заметил, что машина плохо тормозит. Ситуация оказалась настолько серьезной, что потребовалось вызвать эвакуатор. Подозрения усилились, когда автомобиль поступил в сервисный центр для диагностики.

«Уникальная доработка» — деревянные бруски вместо тормозных колодок

Механики были шокированы обнаружением: в суппортах вместо стандартных тормозных колодок находились деревянные бруски. На них была нанесена надпись Brembo — известного производителя спортивных тормозных систем. Такая «доработка» могла привести к серьезной аварии на дороге.

Преступление карается законом

В Германии продажа автомобиля с неисправными тормозами строго регулируется законом и считается уголовно наказуемым деянием. Изъятые детали будут использованы в качестве вещественных доказательств, а прежнему владельцу Mercedes GLE грозит тюремное заключение.