08.11.2025, 18:39

Скончался художник Павел Никонов

Новости Мира 0 321

На 96-м году жизни ушёл из жизни выдающийся советский и российский живописец, академик Российской академии художеств Павел Никонов, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: © АГН «Москва» / Сергей Киселев
Фото: © АГН «Москва» / Сергей Киселев

В субботу не стало народного художника Российской Федерации, академика и члена Президиума Российской академии художеств Павла Фёдоровича Никонова, сообщили в пресс-службе РАХ.

В академии выразили глубокие соболезнования в связи с кончиной мастера. Официальный некролог и информация о дате прощания будут опубликованы позднее на сайте Российской академии художеств.

Павел Никонов родился в 1930 году в Москве. С 1949 по 1956 годы он обучался в Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова. Его дипломная работа под названием «Октябрь» принесла молодому художнику признание: в 1957 году она была отмечена серебряной медалью на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, а год спустя получила золотую медаль на Всесоюзной художественной выставке 1958 года.

За долгие годы творческой деятельности Павел Никонов стал одним из крупнейших представителей отечественной живописи. Его персональные выставки проходили в различных городах России и за рубежом, неизменно вызывая интерес зрителей и критиков.

Произведения мастера входят в собрания ведущих музеев страны, включая Государственную Третьяковскую галерею, Государственный Русский музей, Курскую государственную картинную галерею имени А. А. Дейнеки, Ростовский областной музей изобразительных искусств, а также хранятся в частных коллекциях в России и за её пределами.

0
0
0
0 комментарий(ев)
