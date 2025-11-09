Кошки и собаки: почему наши питомцы остаются «детьми» и как они воспринимают нас

Биолог Ольга Сибирякова объясняет, почему домашние кошки и собаки психологически часто остаются на уровне «ребёнка» и как они воспринимают своих хозяев. По словам учёного, питомцы видят человека членом семьи — иногда как родителя, иногда как вожака. При этом животные активно используют мимику и язык тела, чтобы «общаться» с человеком и выражать свои потребности, сообщает Lada.kz . со ссылкой на KP.RU.

Фото pixabay.com

«Собаки и кошки прошли долгий эволюционный путь, за тысячи лет совместной жизни они видоизменялись и подстраивались, чтобы завоевать расположение людей», — говорит Ольга Сибирякова, научный сотрудник лаборатории поведения животных кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ.

Она отмечает, что домашние питомцы воспринимают человека как члена единой семьи. «Является ли человек главой этой семьи? Представители разных пород относятся к человеку по-разному», — поясняет учёный.

Так, в мире немецкой овчарки хозяин — это «царь и бог». А для кавказской овчарки человек — лидер, к которому стоит прислушиваться, но при этом у собаки остаётся собственное мнение.

Что касается кошек, то для них человек чаще не бог. «Часто шутят, что мы для них, скорее, обслуживающий персонал. Но на самом деле всё не так просто», — подчёркивает биолог.

Хотя кошки в целом более независимы, чем собаки, они всё же могут очень сильно привязываться к людям. «Если говорить о кошке-компаньоне, то она от человека очень сильно зависит и воспринимает своё человеческое окружение как часть семьи», — отмечает исследователь.

Домашние питомцы — «вечные дети»

Сибирякова указывает на интересный феномен: домашние кошки и собаки психологически «останавливаются» на уровне детёныша или подростка.

«Если сравнивать диких и домашних животных, то первые со временем становятся взрослыми и самостоятельными, а домашние питомцы психологически останавливаются на уровне детёныша или подростка. Именно поэтому нам с ними так удобно», — говорит она.

К примеру, мяуканье у домашних кошек — это преимущественно звук детства: котята мяукают, когда что-то просят у матери. У диких лесных котов взрослые особи почти не мяукают (за исключением периода размножения).

Таким образом, благодаря «детскому» поведению питомцы укрепляют свои позиции в человеческом обществе: они вызывают умиление и получают больше внимания и заботы.

Язык тела и мимика: как понять питомца

Интересно, что у собак выработалась мышца, отвечающая за движение бровей, которой у волков почти нет.

«У собак способность копировать мимику человека используют по полной программе. Видимо, в древности эта способность давала псам определённое преимущество», — отмечает исследователь.

Собаки используют свою мимику, чтобы «взять расположение человека». И сегодня это помогает им добиваться ласки или внимания.

У кошек есть свой «код». Так, медленное моргание у кошки — сигнал дружбы. Если хозяин, встретив питомца, начнёт моргать медленно, можно вызвать его симпатию.

Не менее важен и язык тела: хвост, уши, положение тела — всё это рассказывает о настроении животного. Однако поведение людей и животных часто воспринимается по-человечески, но смысл бывает другой. Например, взгляд «виноватой» собаки после упрёка не всегда означает чувство вины — скорее, это сигнал умиротворения лидера.

Эмоции, дружба и границы между человеком и животным

Животные способны не только на инстинкты, но и на эмоции: дружбу, утрату, заботу.

«Животные ценят дружбу. А когда даже взрослых животных пытаются разлучить, там разыгрываются настоящие трагедии», — говорит Сибирякова.

В мире диких животных также можно найти примеры крепких семейных связей: например, у косаток детёныш остаётся с матерью и после взросления.

Эксперименты с капуцинами показали, что если одной обезьянке за ту же задачу дают огурец, а другой — виноград, обиженная обезьянка бросает огурцы и начинает протестовать, считая вознаграждение несправедливым.

Современная наука отмечает: разница между человеком и животными — не качественная, а количественная.

«Всё, даже самые сложные психические функции, хотя бы в зачаточном виде, представлены у животных», — заключает Сибирякова.

Она подчёркивает, что движение к признанию права животных — это не очеловечивание, а шаг науки и цивилизации вперёд.