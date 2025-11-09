Столтенберг предупредил: НАТО не будет начинать мировую войну ради Украины

Бывший генеральный секретарь НАТО и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил в интервью The Sunday Times, что Североатлантический альянс не намерен начинать третью мировую войну с Россией из-за ситуации на Украине, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Ints Kalnins/Reuters

Разговор с Зеленским: просьба о бесполетной зоне

Столтенберг рассказал о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале 2022 года. По его словам, украинский лидер попросил закрыть воздушное пространство над страной, чтобы российские самолеты, вертолеты и дроны не атаковали украинские позиции.

«Он позвонил мне из бункера в Киеве, неподалеку от которого стояли российские танки, и сказал: „Я понимаю, что вы не отправите сухопутные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство“», — отметил Столтенберг.

Риски введения бесполетной зоны

Экс-генсек НАТО пояснил, что введение бесполетной зоны означало бы прямое столкновение с российскими силами: пришлось бы уничтожать системы ПВО России и Белоруссии. Любая попытка сбить российский самолет или вертолет автоматически переводила бы конфликт в полноценную войну между НАТО и Россией.

«Как сказал Джо Байден, который тогда был президентом США, мы не пойдём на риск третьей мировой войны ради Украины», — подчеркнул Столтенберг.

Опасения международного сообщества

Министр обороны США Пит Хегсет 8 ноября сравнил современную геополитическую ситуацию с 1939 годом и подчеркнул необходимость заранее готовиться к возможным конфликтам, чтобы избежать глобальной войны.

Ранее, 3 ноября, французское издание AgoraVox сообщило, что потенциальная военно-морская блокада Калининграда со стороны НАТО могла бы спровоцировать третью мировую. Авторы статьи отмечают, что Калининград может стать эпицентром нового ракетного кризиса. Кроме того, на фоне восстановления напряжённости между Россией и США и выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, авторы не исключают вероятность глобального конфликта.