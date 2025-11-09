Витамины осенью: развенчиваем четыре популярные заблуждения

Осенью тема витаминов становится особенно актуальной, однако многие представления о них — лишь мифы. Медицинский эксперт Ольга Викторовна Малиновская разбирает четыре популярных утверждения о витаминах и объясняет, почему слепо следовать им не стоит. В статье показано, кто действительно нуждается в витаминных добавках и какие ожидания от них необоснованны, сообщает Lada.kz . со ссылкой на krasrab.ru.

Фото pixabay.com

Миф 1: «Авитаминоз есть почти у всех»

Под авитаминозом понимают серьёзную недостаточность витаминов, приводящую к таким заболеваниям, как цинга (дефицит витамина C) или болезнь бери‑бери (недостаток B1). В современном мире такие состояния встречаются крайне редко. А вот гиповитаминозы, когда организму недостаёт витаминов в меньшей степени, — явление более распространённое.

Миф 2: «Витамины надо пить всем и каждому»

«Наступление осени у многих ассоциируется с необходимостью принимать витамины… Однако… это распространённое заблуждение. Пить витамины в обязательном порядке надо далеко не всем: большинство людей получает их достаточно с пищей», — поясняет Малиновская.

Понять, нужен ли вам приём витаминных добавок, можно с помощью анализа крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, B9, B12). Расшифровку и решение о коррекции стоит доверить врачу.

Миф 3: «Витамин C убережёт от простуды»

Хотя цитрусы и добавки с витамином C воспринимаются многими как средство профилактики и лечения простудных заболеваний, исследования показывают: приём таких добавок не ускоряет выздоровление и не уменьшает тяжесть простуды. При этом избыточное потребление витамина C без медицинской необходимости может нанести вред — вызвать проблемы с почками и расстройство пищеварения.

Миф 4: «Витамин D поможет легче перенести грипп и COVID‑19»

Во время пандемии коронавируса о витамине D заговорили как о потенциальном средстве облегчения течения острых респираторных инфекций. Однако исследования не подтвердили, что его приём во время болезни делает течение инфекции более лёгким. Тем не менее важно следить за уровнем витамина D: его дефицит может снизить иммунную защиту организма и повысить восприимчивость к гриппу и другим ОРВИ.

Итоги и рекомендации

– Вред здоровью может принести не только дефицит витаминов, но и их избыток.

– Принимать витаминные добавки стоит только после консультации с врачом и при наличии медицинских показаний.

– Осенью, когда иммунитет особенно уязвим, базовые меры — полноценное питание, режим сна, умеренные физические нагрузки — остаются ключевыми, а не бесконтрольный приём «витаминных курсов».