Китай построил уникальный авианосец с электромагнитными катапультами

Китай завершил строительство авианосца «Фуцзянь», оснащённого электромагнитными катапультами — технологией, которая ранее применялась лишь немногими странами. Судно предназначено для запуска тяжёлых самолётов и задач дальней морской проекции, что выводит военно‑морской флот КНР на новый уровень. Эксперты подчёркивают, что это свидетельство существенного технологического скачка и расширения возможностей китайского флота, сообщает Lada.kz со ссылкой на Euronews .

Строительство и технологические особенности

Китайская сторона сообщила о завершении работ над авианосцем «Фуцзянь» (тип 003), который стал первым китайским кораблём с электромагнитным катапультным запуском самолётов. Он имеет полную загрузку свыше 80 000 тонн и плоскую летную палубу, отличающуюся от двух предыдущих авианосцев КНР с трамплином для взлёта.

Электромагнитная катапульта (EMALS) позволяет запускать самолёты с большей загрузкой топлива и вооружения, а также повышает темпы и эффективность взлётов по сравнению с традиционными системами.

Применение и испытания

В составе корабельной авиагруппы планируется использование тяжёлых истребителей типа J‑15T, стелс‑самолёта J‑35 и самолёта раннего предупреждения KJ‑600. На авианосце успешно завершены испытания взлётов и посадок с применением электромагнитных катапульт и аре­стрирующих устройств, что подтверждает своевременную готовность палубной авиации к работе с новым типом носителя.

Переход от системы взлёта с трамплина к катапультному запуску считается одним из ключевых шагов КНР на пути к флоту дальней океанской зоны.

Значение для военно‑морской мощи и региональной динамики

С вводом «Фуцзяни» китайский флот получает возможность значительно увеличивать радиус авиапроекции, а также улучшать подготовку и выезд авиагрупп на морские операции. Это отражает стратегическую цель КНР — переориентацию флота от прибрежной обороны к возможностям действия в «синих водах».

В то же время эксперты отмечают, что несмотря на технологический прорыв, на пути к полноценной боевой готовности остаются задачи логистики, боевого применения и интеграции нового авианосца в состав флота.