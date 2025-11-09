Ушел из жизни народный артист России Владимир Симонов

На 69-м году жизни скончался Владимир Симонов, известный народный артист России и ведущий актёр Театра имени Вахтангова. Информацию о его смерти опубликовал портал SHOT, сообщает Lada.kz со ссылкой на life.ru.
Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьск Самарской области. После окончания Театрального училища имени Б. Щукина он был принят в труппу Театра имени Вахтангова, где начал свою профессиональную карьеру.
В 1983 году Симонов перешёл в Московский художественный театр (МХАТ) по приглашению легендарного режиссёра Олега Ефремова. Однако уже в 1989 году актёр вернулся в Театр Вахтангова, где продолжал работать до последних лет своей жизни.
Зрителям Симонов запомнился своими яркими ролями в спектаклях:
«Ветер шумит в тополях»
«Война и мир»
«Дядя Ваня»
«Минетти»
«Ромул Великий»
«Улыбнись нам, Господи»
Помимо работы в Вахтанговском театре, Владимир Симонов участвовал в постановках других театров, продолжая вносить значительный вклад в развитие отечественного театрального искусства.
