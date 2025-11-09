Ушел из жизни народный артист России Владимир Симонов

На 69-м году жизни скончался Владимир Симонов, известный народный артист России и ведущий актёр Театра имени Вахтангова. Информацию о его смерти опубликовал портал SHOT , сообщает Lada.kz со ссылкой на life.ru.

Обложка © Wikipedia / Mos.ru

Биография и начало карьеры

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьск Самарской области. После окончания Театрального училища имени Б. Щукина он был принят в труппу Театра имени Вахтангова, где начал свою профессиональную карьеру.

Работа в МХАТ и возвращение в Вахтанговский театр

В 1983 году Симонов перешёл в Московский художественный театр (МХАТ) по приглашению легендарного режиссёра Олега Ефремова. Однако уже в 1989 году актёр вернулся в Театр Вахтангова, где продолжал работать до последних лет своей жизни.

Знаковые роли и вклад в театр

Зрителям Симонов запомнился своими яркими ролями в спектаклях:

«Ветер шумит в тополях»

«Война и мир»

«Дядя Ваня»

«Минетти»

«Ромул Великий»

«Улыбнись нам, Господи»

Помимо работы в Вахтанговском театре, Владимир Симонов участвовал в постановках других театров, продолжая вносить значительный вклад в развитие отечественного театрального искусства.