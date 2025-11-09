18+
09.11.2025, 13:24

На Солнце произошла вспышка высшего класса мощности

Новости Мира 0 459

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о мощной солнечной вспышке, которая произошла на прямой линии Солнце–Земля. По данным специалистов, уровень активности достиг отметки X1.79, что соответствует высшему классу мощности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Что известно о вспышке

Согласно информации учёных, наблюдаемое событие представляет собой сильный взрыв в солнечной атмосфере, при котором происходит выброс огромного количества энергии и плазмы. Именно такие вспышки, направленные в сторону Земли, оказывают наибольшее влияние на магнитосферу планеты и могут вызывать магнитные бури.

«На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце–Земля», — отметили специалисты ИКИ РАН.

Последствия для Земли

Ранее учёные уже предупреждали, что в ночь на 8 ноября после прихода облака плазмы, выброшенного во время вспышек 5–6 ноября, началась магнитная буря. Подобные явления способны влиять как на работу спутников и радиосвязи, так и на самочувствие людей.

Как магнитные бури отражаются на здоровье

Врач-невролог Анастасия Артемова подчеркнула, что метеозависимые люди особенно остро реагируют на колебания геомагнитного фона. В группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями, нарушениями сна и сосудистыми проблемами.

По словам специалиста, во время магнитных бурь многие ощущают упадок сил, раздражительность и снижение концентрации внимания. Чтобы минимизировать влияние подобных факторов, врач рекомендует:

  • поддерживать физическую активность — не менее 50 минут трижды в неделю;

  • следить за режимом сна и отдыха;

  • избегать стрессов и переутомления;

  • пить больше воды и сбалансировать питание.

Что ожидается в ближайшие дни

Астрономы продолжают наблюдение за активностью Солнца, чтобы определить, повлияет ли вспышка X-класса на магнитосферу Земли в ближайшие сутки. В случае усиления геомагнитных возмущений возможны новые всплески магнитной активности, что потребует повышенного внимания как специалистов, так и метеозависимых людей.

