На Солнце произошла вспышка высшего класса мощности

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о мощной солнечной вспышке, которая произошла на прямой линии Солнце–Земля. По данным специалистов, уровень активности достиг отметки X1.79, что соответствует высшему классу мощности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Согласно информации учёных, наблюдаемое событие представляет собой сильный взрыв в солнечной атмосфере, при котором происходит выброс огромного количества энергии и плазмы. Именно такие вспышки, направленные в сторону Земли, оказывают наибольшее влияние на магнитосферу планеты и могут вызывать магнитные бури.
«На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце–Земля», — отметили специалисты ИКИ РАН.
Ранее учёные уже предупреждали, что в ночь на 8 ноября после прихода облака плазмы, выброшенного во время вспышек 5–6 ноября, началась магнитная буря. Подобные явления способны влиять как на работу спутников и радиосвязи, так и на самочувствие людей.
Врач-невролог Анастасия Артемова подчеркнула, что метеозависимые люди особенно остро реагируют на колебания геомагнитного фона. В группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями, нарушениями сна и сосудистыми проблемами.
По словам специалиста, во время магнитных бурь многие ощущают упадок сил, раздражительность и снижение концентрации внимания. Чтобы минимизировать влияние подобных факторов, врач рекомендует:
поддерживать физическую активность — не менее 50 минут трижды в неделю;
следить за режимом сна и отдыха;
избегать стрессов и переутомления;
пить больше воды и сбалансировать питание.
Астрономы продолжают наблюдение за активностью Солнца, чтобы определить, повлияет ли вспышка X-класса на магнитосферу Земли в ближайшие сутки. В случае усиления геомагнитных возмущений возможны новые всплески магнитной активности, что потребует повышенного внимания как специалистов, так и метеозависимых людей.
