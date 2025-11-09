Глава Wildberries Татьяна Ким назвала признаки, по которым можно распознать долларового миллионера

Глава крупнейшей российской онлайн-платформы Wildberries Татьяна Ким поделилась наблюдениями о том, как можно определить долларового миллионера. Выступая на бизнес-форуме «Поколение», предпринимательница подчеркнула, что признаки настоящего богатства зачастую не связаны с демонстрацией роскоши и показным образом жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: tass.ru

Скромность в одежде и аксессуарах

По словам Татьяны Ким, состоятельного человека отличает скромный стиль одежды. «Долларовый миллионер одет скромнее всего, у него могут быть функциональные часы, но это не про яхты и кутежи, а про работу», — пояснила она.

Бизнесвумен отметила, что представления общества о богатых людях изменились за последние годы. Сегодня успешные предприниматели предпочитают не афишировать роскошь и не стремятся к внешнему показу своего капитала.

Финансовая грамотность и понимание налогов

Еще один показатель, по мнению Ким, — это глубокое понимание финансовых и налоговых вопросов. Она отметила, что миллионеру не составит труда разбираться в предстоящих налоговых реформах, тогда как большинство людей в такой ситуации окажется в затруднении.

Личный опыт Татьяны Ким

Слова предпринимательницы подкреплены собственным опытом. Татьяна Ким уже несколько лет подряд занимает первые строчки рейтинга двадцати богатейших женщин России по версии Forbes.

По данным за прошлый год, её капитал составил 7,1 млрд долларов (около 570 млрд рублей). Такой успех позволяет ей говорить о признаках настоящего богатства с уверенностью и авторитетом.

Вывод

Таким образом, настоящие миллионеры, по мнению Татьяны Ким, не стремятся к показной роскоши, ценят практичность и скромность, а также обладают глубокими знаниями в финансовой сфере. Их стиль жизни и поведение зачастую контрастируют с общественными стереотипами о богатстве.