Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
09.11.2025, 15:29

Год Красной Огненной Лошади: как накрыть праздничный стол и привлечь удачу

Новости Мира 0 608

При подготовке к встрече 2026 года важно учитывать предпочтения символа — Красной Огненной Лошади. От состава блюд и напитков до украшений дома зависит не только праздничная атмосфера, но и гармония в новом году. Эксперты дают советы по меню, сервировке и праздничным лайфхакам, чтобы встреча Нового года прошла удачно и весело, сообщает Lada.kz  со ссылкой на progorod62.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Основные принципы праздничного меню
Символ года любит яркие цвета, свежие продукты и умеренность. На столе должны присутствовать:

  • Свежие овощи и зелень: салаты с красным перцем, помидорами и зелёными листьями.

  • Фрукты и ягоды: апельсины, гранат, клубника, малина — желательно красного оттенка.

  • Хлеб и крупы: традиционный хлеб, блюда из овса или гречки символизируют достаток и благополучие.

  • Орехи и сладости: миндаль, грецкие орехи, медовые пряники и блинчики для лёгких перекусов.

  • Напитки: вино, шампанское, морсы, натуральные соки — крепкий алкоголь лучше минимизировать.

Что стоит исключить из новогоднего меню:

  • Блюда из конины — категорически запрещены.

  • Рыба и морепродукты — вода конфликтует с огненной стихией Лошади.

  • Курица — лучше заменить на утку или индейку.

  • Острые приправы и чеснок — не приветствуются.

Праздничные лайфхаки по сервировке и украшению стола:

  1. Цветовая гамма: красные, оранжевые и золотые оттенки в сервировке и декоре привлекают удачу.

  2. Статуэтка Лошади или подкова: символизируют силу и благополучие.

  3. Колокольчики и свечи: создают праздничное настроение и усиливают энергетику праздника.

  4. Центральная композиция: небольшой фруктовый букет или вазочка с ягодами станет декоративным и символичным элементом.

Простые рецепты для новогоднего стола:

  • Салат «Огненная Лошадь»: нарезанные красные и оранжевые овощи, зелёный салат, заправка из оливкового масла и мёда.

  • Запечённая утка с яблоками: утка, нафаршированная яблоками и специями, запекается в духовке при 180 °C около 1,5 часа.

  • Фруктовое ассорти: гранат, клубника, апельсины, посыпанные измельчёнными орехами — ярко и празднично.

  • Медовые пряники: мед, мука, яйца, корица, имбирь — можно подготовить заранее и украсить глазурью.

