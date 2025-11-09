18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.11.2025, 17:12

Самая глубокая пещера мира скрывает опасные тайны: спелеологи вернулись с тревожными открытиями

Новости Мира 0 1 199

Абхазская пещера имени Александра Веревкина уже давно считается самой глубокой в мире. Ее глубина превышает 2200 метров, и каждая новая экспедиция приносит уникальные открытия, которые приближают человечество к пониманию тайн подземного мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

ФОТО: ILYA GALAKHOV/GLOBALLOOKPRESS
ФОТО: ILYA GALAKHOV/GLOBALLOOKPRESS

Недавнее исследование российской команды спелеологов вызвало настоящий резонанс в научном сообществе и за его пределами.

Десять дней в недрах Земли

Команда провела под землей целых десять дней, изучая лабиринты пещеры. На глубине более двух километров ученые столкнулись с подземными озерами и сифонами — узкими участками, заполненными водой.

Результаты анализа воды показали, что она насыщена опасными газами. По словам специалистов, их концентрация может угрожать жизни человека, что делает пребывание в этих глубинах особенно рискованным.

Необычные звуки и колебания воздуха

Помимо физических препятствий, спелеологи зафиксировали странные феномены. Приборы фиксировали необычные звуки и колебания воздуха, которые, по предположению ученых, могут быть связаны с движением земной коры.

Некоторые участники экспедиции признались, что ощущали сильное чувство тревоги и давления, которое создавалось атмосферой под землей. По словам спелеологов, она была настолько «тяжелой», что создавалось впечатление присутствия чего-то живого.

Новые ходы и перспектива увеличения глубины

Главной находкой исследователей стали новые ходы, уходящие еще глубже в недра пещеры. На данный момент они недоступны для непосредственного изучения, однако потенциально могут увеличить официальную глубину пещеры Веревкина.

Эти открытия открывают новые горизонты для спелеологии и геологии. Каждая экспедиция становится шагом к пониманию процессов, происходящих в недрах Земли.

Пещера как символ неизведанного

Пещера Веревкина продолжает оставаться символом неизведанного. Каждый спуск в нее напоминает человечеству, насколько мало мы знаем о своей планете.

Экспедиции такого масштаба важны не только для науки, но и для повышения понимания того, как устроена Земля, какие процессы формируют ее внутренние слои и как жизнь адаптируется к экстремальным условиям.

