09.11.2025, 19:19

Болезни мозга предложили лечить нанотелами верблюдов

Новости Мира

Ученые из Национального центра научных исследований Франции (CNRS) предложили новый подход к лечению заболеваний мозга, включая болезнь Альцгеймера и шизофрению, с использованием миниатюрных белков — нанотел, полученных из антител верблюдов и лам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: tr.pinterest.com
Фото: tr.pinterest.com

Что такое нанотела и как они работают

Нанотела — это крошечные версии обычных антител, встречающихся в человеческом организме. В отличие от привычных Y-образных молекул иммунной системы, нанотела примерно в десять раз меньше, но при этом сохраняют способность распознавать и нейтрализовать вирусы и токсичные белки.

Их миниатюрный размер позволяет проникать в труднодоступные участки организма, которые остаются недоступными для стандартных антител, включая некоторые участки мозга.

Почему верблюды и ламы уникальны

Верблюдовые, включая лам и альпак, — одни из немногих млекопитающих, которые естественным образом производят такие миниатюрные антитела. В лабораториях ученые сумели улучшить их свойства, создав более компактные и устойчивые молекулы.

Ранее уже было показано, что нанотела эффективно защищают организм от вирусов гриппа, COVID-19 и ВИЧ.

Преодоление барьеров мозга

Долгое время считалось, что нанотела нельзя использовать для лечения болезней мозга. Дело в том, что почки быстро выводят их из крови, а гематоэнцефалический барьер — естественная защита мозга — блокирует прохождение крупных молекул.

Однако недавние эксперименты показали: модифицированные нанотела способны преодолевать этот барьер и достигать поврежденных участков мозга. В исследованиях на животных они успешно связывались с белками тау и бета-амилоидом — ключевыми признаками болезни Альцгеймера.

Новый класс препаратов

«Нанотела верблюдовых открывают новую эру биологической терапии заболеваний мозга», — отметил нейрофармаколог CNRS Филипп Рондар.

Он добавил, что эти молекулы могут стать основой нового класса препаратов, объединяющих преимущества антител и малых химических соединений.

При этом ученым предстоит провести дополнительные исследования для проверки стабильности и безопасности метода перед его применением на людях.

