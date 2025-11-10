10 тысяч шагов в день — миф: сколько действительно нужно ходить для здоровья

Утверждение, что ежедневно необходимо проходить 10 000 шагов, давно стало символом здорового образа жизни. Фитнес-приложения и умные часы регулярно напоминают об этой цели. Однако, как поясняет тренер сервиса WowFit Татьяна Вартаньян, строгое соблюдение этой нормы не является обязательным для поддержания здоровья и физической формы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Идея ежедневной нормы в 10 000 шагов появилась в Японии в 1964 году, перед Олимпиадой в Токио. Компания Yamasa Toki выпустила шагомер Manpo-Kei, что в переводе означает «измеритель 10 000 шагов».
Разработчики ориентировались на исследования доктора Йосиро Хатано из университета Кюсю. В те годы средний японец проходил примерно 4 000 шагов в день, расходуя на 300–400 ккал меньше, чем потреблял. Согласно Хатано, увеличение активности до 10 000 шагов помогло бы снизить избыток калорий, уменьшить вес и предотвратить последствия малоподвижного образа жизни.
Татьяна Вартаньян отмечает, что ходьба полезна для здоровья, но не обязательно достигать именно 10 000 шагов ежедневно.
Ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Улучшает настроение и самочувствие.
Помогает контролировать вес.
Эффект от ходьбы заметен уже при 4 000–7 000 шагов в день, особенно для людей среднего и старшего возраста.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю, что можно достичь разными способами:
Прогулки в быстром темпе.
Ходьба с подъемами и отягощением.
Интервальная ходьба с ускорением шага.
Главное — учитывать интенсивность нагрузки, а не только количество шагов.
Для тех, кто рассчитывает похудеть с помощью ходьбы, важно помнить: основной фактор снижения веса — дефицит калорий.
Если человек ходит меньше 10 000 шагов, но рацион сбалансирован, увеличение активности приведет к постепенному снижению веса.
Для значительной потери веса одной ходьбы будет недостаточно. Необходимо:
Корректировать питание.
Добавлять силовые и высокоинтенсивные тренировки.
Работать под наблюдением специалиста.
Оптимальное количество шагов зависит от:
Возраста.
Физической подготовки.
Состояния здоровья.
Целей (поддержание формы, похудение, укрепление организма).
Примеры:
Здоровым взрослым достаточно 10 000 шагов и больше — это нижняя граница активного образа жизни по ВОЗ.
Детям и подросткам нужно больше шагов.
Пожилым людям и тем, кто имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом, достаточно меньшей активности.
Достичь необходимого уровня активности можно и без 10 000 шагов:
Зарядка, танцы, плавание.
Езда на велосипеде или роликах, активные игры.
Прогулки с домашними животными.
Работа по дому или в саду.
Замена лифта лестницей и транспорта пешими прогулками.
Татьяна Вартаньян подчеркивает: регулярность движения важнее точного количества шагов. Любые способы быть активным в течение дня приносят пользу организму.
