Накипь в чайнике повышает счета за электроэнергию

Постоянное образование накипи в электрочайниках может не только усиливать шум при кипении, но и повышать энергозатраты и сокращать срок службы прибора. Об этом рассказал младший научный сотрудник лаборатории сверхбыстрой динамики ферроиков РТУ МИРЭА Андрей Гуськов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Появление посторонних шумов при работе электрочайника часто связано с солевыми отложениями на нагревательном элементе и внутренних стенках. Эти микронеровности создают центры нуклеации, на которых легче формируются паровые пузырьки.
«Шум обусловлен преимущественно образованием и последующим схлопыванием пузырьков в более холодных слоях воды. В чайнике с накипью кипение становится более неравномерным и громким», — пояснил эксперт.
Некоторые исследования показывают, что звук кипящей воды в чистом чайнике примерно на 5 дБ тише, чем в приборе с накипью. Несмотря на кажущуюся незначительность, на практике это существенная разница, так как децибелы измеряются по логарифмической шкале.
Минеральные отложения имеют теплопроводность в 5–15 раз ниже, чем материал нагревателя. Это создает дополнительное термическое сопротивление: поверхность элемента нагревается сильнее, а передача тепла воде замедляется.
По словам Гуськова, если для доведения 1 литра воды до кипения в чистом чайнике требуется примерно 0,10 кВт·ч, то при выраженной накипи расход энергии может достигать 0,13–0,15 кВт·ч. Точный прирост зависит от толщины и структуры минерального слоя.
Термическое сопротивление не только повышает счета за электроэнергию, но и ускоряет износ нагревательного элемента. Постоянная работа при повышенной температуре приводит к:
циклическим термонапряжениям,
коррозии металла,
появлению микротрещин.
В итоге вероятность преждевременного выхода чайника из строя значительно увеличивается.
Гуськов рекомендует регулярное удаление минеральных отложений для снижения шума и энергопотерь. Наиболее эффективные методы:
Лимонная кислота: прокипятить воду с добавлением кислоты, оставить раствор на некоторое время, затем тщательно промыть прибор.
Фильтрация воды: замедляет образование налета и снижает потребность в частой очистке.
Профилактическую чистку лучше проводить, ориентируясь на фактическое накопление налета в чайнике.
Если после полной очистки шум не исчезает, это может указывать на:
микротрещины корпуса нагревателя,
нарушения герметизации.
В таких случаях требуется профессиональная диагностика и возможная замена элемента.
Комментарии0 комментарий(ев)