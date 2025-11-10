18+
Накипь в чайнике повышает счета за электроэнергию

Новости Мира 0 478

Постоянное образование накипи в электрочайниках может не только усиливать шум при кипении, но и повышать энергозатраты и сокращать срок службы прибора. Об этом рассказал младший научный сотрудник лаборатории сверхбыстрой динамики ферроиков РТУ МИРЭА Андрей Гуськов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: homedepot.com
Фото: homedepot.com

Почему чайник начинает шуметь

Появление посторонних шумов при работе электрочайника часто связано с солевыми отложениями на нагревательном элементе и внутренних стенках. Эти микронеровности создают центры нуклеации, на которых легче формируются паровые пузырьки.

«Шум обусловлен преимущественно образованием и последующим схлопыванием пузырьков в более холодных слоях воды. В чайнике с накипью кипение становится более неравномерным и громким», — пояснил эксперт.

Некоторые исследования показывают, что звук кипящей воды в чистом чайнике примерно на 5 дБ тише, чем в приборе с накипью. Несмотря на кажущуюся незначительность, на практике это существенная разница, так как децибелы измеряются по логарифмической шкале.

Как накипь увеличивает энергозатраты

Минеральные отложения имеют теплопроводность в 5–15 раз ниже, чем материал нагревателя. Это создает дополнительное термическое сопротивление: поверхность элемента нагревается сильнее, а передача тепла воде замедляется.

По словам Гуськова, если для доведения 1 литра воды до кипения в чистом чайнике требуется примерно 0,10 кВт·ч, то при выраженной накипи расход энергии может достигать 0,13–0,15 кВт·ч. Точный прирост зависит от толщины и структуры минерального слоя.

Накипь сокращает срок службы чайника

Термическое сопротивление не только повышает счета за электроэнергию, но и ускоряет износ нагревательного элемента. Постоянная работа при повышенной температуре приводит к:

  • циклическим термонапряжениям,

  • коррозии металла,

  • появлению микротрещин.

В итоге вероятность преждевременного выхода чайника из строя значительно увеличивается.

Как правильно удалять накипь

Гуськов рекомендует регулярное удаление минеральных отложений для снижения шума и энергопотерь. Наиболее эффективные методы:

  • Лимонная кислота: прокипятить воду с добавлением кислоты, оставить раствор на некоторое время, затем тщательно промыть прибор.

  • Фильтрация воды: замедляет образование налета и снижает потребность в частой очистке.

Профилактическую чистку лучше проводить, ориентируясь на фактическое накопление налета в чайнике.

Когда стоит проверять нагреватель

Если после полной очистки шум не исчезает, это может указывать на:

  • микротрещины корпуса нагревателя,

  • нарушения герметизации.

В таких случаях требуется профессиональная диагностика и возможная замена элемента.

