10.11.2025, 07:57

Трамп пообещал выплатить каждому американцу по $2 тыс. из доходов от пошлин

Новости Мира 0 564

Президент США Дональд Трамп объявил о планах выплатить всем гражданам страны, за исключением сверхбогатых, как минимум по 2 000 долларов. Эти средства, по его словам, будут сформированы за счет доходов от введенных им импортных пошлин, сообщает Lada.kz со ссылкой на aif.ru.

Фото: whitehouse.gov
Фото: whitehouse.gov

Информация была опубликована главой государства в социальной сети Truth Social, где он подчеркнул:

«Дивиденды не менее двух тысяч долларов на человека, не считая людей с высоким доходом, будут выплачены всем».

Пошлины как источник «народного дивиденда»

По словам Трампа, именно пошлины на импорт позволят США начать сокращение огромного государственного долга, который на сегодняшний день составляет около 37 триллионов долларов. Президент считает, что благодаря дополнительным доходам от тарифов страна сможет постепенно стабилизировать свои финансы и одновременно поддержать граждан.

Политический фон и падение рейтинга

На фоне таких заявлений рейтинг Дональда Трампа резко снизился, отмечает издание The Economist. Согласно исследованию, падение популярности оказалось одним из самых значительных среди последних президентов США и вызвало активное обсуждение в политических кругах.

Эксперты отмечают, что обещание прямых выплат населению выглядит как попытка укрепить поддержку среди среднего класса на фоне критики экономической политики.

Возможные последствия для экономики и общества

Аналитики предупреждают, что подобные выплаты могут иметь двойной эффект:

  • Положительный: увеличение потребительских расходов, поддержка семей со средним доходом, рост популярности президента среди населения.

  • Отрицательный: рост инфляционного давления, перераспределение бюджетных ресурсов и потенциальное усиление социального разрыва между слоями населения.

Таким образом, инициатива Трампа обещает стать одним из самых обсуждаемых экономических решений ближайшего времени.

