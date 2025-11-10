18+
10.11.2025, 08:33

Седокова рассказала о «сальных сообщениях» от известного футболиста

Новости Мира

Певица Анна Седокова в своем Telegram-канале поделилась личным опытом взаимодействия с некоторыми игроками московского «Динамо», раскрыв детали, которые ранее не обсуждались публично. Артистка подчеркнула, что истории с изменами касаются не только Муми Нгамале, но и других членов команды, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: 5-tv.ru
Фото: 5-tv.ru

Футболисты, измены и соцсети

Седокова рассказала, что один из женатых сокомандников Нгамале отправлял ей лайки и непристойные намеки в социальных сетях. При этом певица напомнила, что у спортсмена уже есть ребенок. В адрес футболиста она высказалась прямо: «Либо снять крестик, либо надеть трусы», намекая на несоответствие его поведения и моральных обязательств.

Шокирующая откровенность: дочь тоже получила сообщения

Артистка подчеркнула, что другой игрок команды отправлял «сальные сообщения» не только ей, но и ее дочери. Седокова возмутилась подобным поведением: «Вы вообще представляете? Мы настолько не общаемся, а он считает это нормальным?» Она добавила, что истинное предназначение мужчины в семье — радовать партнершу, оправдывать доверие и обеспечивать уверенность в будущем.

Поддержка женщин и призыв к здравому смыслу

Седокова обратилась к женщинам, столкнувшимся с изменами: «Девочки, держитесь». Она призвала не поддаваться на внешнюю привлекательность и «блестящую упаковку», а ценить искренние отношения и верность. По мнению певицы, настоящее уважение проявляется в заботе о партнере и выполнении своих обязанностей, а не в игре на стороне.

