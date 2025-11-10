18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.11.2025, 09:48

WhatsApp отменяет телефонные номера: что ждёт пользователей

Новости Мира

В 2026 году WhatsApp планирует заменить привычные номера телефонов уникальными именами пользователей. Компания Meta подтвердила, что функция находится на финальной стадии тестирования и будет постепенно внедряться в следующем году, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru.

Фото: Meta AI
Фото: Meta AI

Новая система для обычных пользователей

Главная цель нововведения — повысить конфиденциальность и упростить общение. В ближайшем будущем, чтобы написать сообщение или позвонить через WhatsApp, больше не потребуется знать номер телефона собеседника. Достаточно будет использовать имя пользователя.

Преимущества изменений:

  • Общение с новыми людьми станет проще.

  • Пользователи смогут самостоятельно решать, кто увидит их номер.

  • WhatsApp превратится из мессенджера «по номеру телефона» в платформу с полноценной системой идентификаторов.

Таким образом, личные данные будут надёжнее защищены, а обмен сообщениями станет более гибким.

Технические детали и новые идентификаторы

Внедрение функции потребовало значительных изменений в системе. Разработчикам пришлось перестроить идентификацию пользователей, чтобы новые имена работали с полным сквозным шифрованием без угроз безопасности данных.

Для бизнеса WhatsApp создаёт Business-Scoped User ID (BSUID) — уникальный цифровой идентификатор. Он позволит компаниям:

  • Общаться с клиентами без доступа к их личным номерам.

  • Интегрировать идентификаторы в API и CRM-системы.

  • Поддерживать привычный уровень обслуживания, сохраняя конфиденциальность пользователей.

BSUID станет ключевым инструментом для бизнес-коммуникаций в новой системе.

Бизнесу дали срок до июня 2026 года

WhatsApp предупредил компании-партнёры о том, что к середине 2026 года все бизнес-системы должны быть готовы к работе с новыми идентификаторами.

Разработчики должны:

  • Адаптировать платформы для корректной работы сообщений и отчетов без номеров телефонов.

  • Обновить базы клиентов с учётом новых идентификаторов.

  • Следовать обновлённой документации, чтобы избежать сбоев и сохранить доверие пользователей.

Раннее планирование позволит бизнесу плавно перейти на новую систему без потери качества обслуживания.

Почему это важно

Для пользователей нововведение открывает новые возможности:

  • Безопасное общение с незнакомыми людьми, компаниями и блогерами.

  • Свобода выбора, кто видит личные данные.

Для бизнеса это шанс укрепить доверие и выстроить прозрачные отношения с клиентами. Эксперты называют это шагом к стандарту privacy-first, где конфиденциальность ставится в приоритет.

Что дальше

Судя по планам компании, уже в первой половине 2026 года пользователи смогут резервировать свои уникальные имена. После этого функция будет постепенно внедряться для всех аккаунтов — как личных, так и бизнес-профилей.

Если график реализации не изменится, это станет одним из крупнейших обновлений WhatsApp за последние годы. Мессенджер, который долгие годы связывал людей через телефонные номера, готов вступить в новую эпоху — эпоху общения без обязательного раскрытия личного номера.

