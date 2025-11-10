WhatsApp отменяет телефонные номера: что ждёт пользователей

В 2026 году WhatsApp планирует заменить привычные номера телефонов уникальными именами пользователей. Компания Meta подтвердила, что функция находится на финальной стадии тестирования и будет постепенно внедряться в следующем году, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru.
Главная цель нововведения — повысить конфиденциальность и упростить общение. В ближайшем будущем, чтобы написать сообщение или позвонить через WhatsApp, больше не потребуется знать номер телефона собеседника. Достаточно будет использовать имя пользователя.
Преимущества изменений:
Общение с новыми людьми станет проще.
Пользователи смогут самостоятельно решать, кто увидит их номер.
WhatsApp превратится из мессенджера «по номеру телефона» в платформу с полноценной системой идентификаторов.
Таким образом, личные данные будут надёжнее защищены, а обмен сообщениями станет более гибким.
Внедрение функции потребовало значительных изменений в системе. Разработчикам пришлось перестроить идентификацию пользователей, чтобы новые имена работали с полным сквозным шифрованием без угроз безопасности данных.
Для бизнеса WhatsApp создаёт Business-Scoped User ID (BSUID) — уникальный цифровой идентификатор. Он позволит компаниям:
Общаться с клиентами без доступа к их личным номерам.
Интегрировать идентификаторы в API и CRM-системы.
Поддерживать привычный уровень обслуживания, сохраняя конфиденциальность пользователей.
BSUID станет ключевым инструментом для бизнес-коммуникаций в новой системе.
WhatsApp предупредил компании-партнёры о том, что к середине 2026 года все бизнес-системы должны быть готовы к работе с новыми идентификаторами.
Разработчики должны:
Адаптировать платформы для корректной работы сообщений и отчетов без номеров телефонов.
Обновить базы клиентов с учётом новых идентификаторов.
Следовать обновлённой документации, чтобы избежать сбоев и сохранить доверие пользователей.
Раннее планирование позволит бизнесу плавно перейти на новую систему без потери качества обслуживания.
Для пользователей нововведение открывает новые возможности:
Безопасное общение с незнакомыми людьми, компаниями и блогерами.
Свобода выбора, кто видит личные данные.
Для бизнеса это шанс укрепить доверие и выстроить прозрачные отношения с клиентами. Эксперты называют это шагом к стандарту privacy-first, где конфиденциальность ставится в приоритет.
Судя по планам компании, уже в первой половине 2026 года пользователи смогут резервировать свои уникальные имена. После этого функция будет постепенно внедряться для всех аккаунтов — как личных, так и бизнес-профилей.
Если график реализации не изменится, это станет одним из крупнейших обновлений WhatsApp за последние годы. Мессенджер, который долгие годы связывал людей через телефонные номера, готов вступить в новую эпоху — эпоху общения без обязательного раскрытия личного номера.
