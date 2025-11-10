18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.11.2025, 11:31

Обычная специя превращает кофе в жиросжигающий напиток: проверено наукой

Новости Мира 0 742

Обычная утренняя чашка кофе может стать не просто способом проснуться, а настоящим инструментом для ускорения обмена веществ. Диетологи утверждают: достаточно добавить в напиток щепотку корицы — и метаболизм начнёт работать заметно активнее, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Восточная специя с научно доказанным эффектом

Корица издавна известна в восточной медицине как средство, улучшающее пищеварение и стабилизирующее уровень сахара в крови. Современные исследования подтверждают: эта пряность действительно усиливает обменные процессы и помогает организму эффективнее использовать энергию.

Добавленная в кофе, корица действует как катализатор — усиливает действие кофеина и повышает скорость сжигания калорий.

Научное подтверждение: плюс 15% к метаболизму

По данным исследований, всего половина чайной ложки корицы способна ускорить метаболизм на 10–15%.
Это связано с тем, что пряность улучшает чувствительность клеток к инсулину, благодаря чему глюкоза быстрее усваивается и не превращается в жировые запасы.

Результат — более стабильный уровень сахара в крови и снижение тяги к сладкому, что особенно важно для тех, кто придерживается диеты или контролирует вес.

Как кофе усиливает эффект

Кофеин сам по себе активирует процесс термогенеза — выработки тепла в организме. В этот момент тело начинает расходовать больше энергии, даже если человек не выполняет физические упражнения.

А в сочетании с корицей действие кофеина становится мягче, но при этом эффективнее:

  • ускоряется сжигание калорий;

  • повышается бодрость;

  • снижается аппетит.

Такое сочетание помогает не только взбодриться, но и плавно активировать процесс жиросжигания в течение дня.

Когда и как пить кофе с корицей

Диетологи советуют употреблять напиток утром, сразу после пробуждения или во время завтрака. Именно в это время обмен веществ особенно восприимчив к стимуляторам, а организм начинает активно расходовать энергию.

Чтобы не навредить желудку и не вызвать раздражение слизистой, достаточно одной чашки кофе с корицей в день. Этого достаточно, чтобы поддерживать эффект без риска для здоровья.

Проверенный способ поддерживать форму

Кофе с корицей давно стал любимым напитком среди людей, следящих за фигурой. И если раньше его эффект считали скорее мифом, то сегодня ученые подтверждают: пряное сочетание действительно помогает ускорить метаболизм, уменьшить аппетит и повысить общий тонус организма.

Всего одна ароматная чашка — и привычное утро превращается в шаг к более активному и стройному дню.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь