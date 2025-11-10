Обычная специя превращает кофе в жиросжигающий напиток: проверено наукой

Обычная утренняя чашка кофе может стать не просто способом проснуться, а настоящим инструментом для ускорения обмена веществ. Диетологи утверждают: достаточно добавить в напиток щепотку корицы — и метаболизм начнёт работать заметно активнее, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: Shutterstock

Восточная специя с научно доказанным эффектом

Корица издавна известна в восточной медицине как средство, улучшающее пищеварение и стабилизирующее уровень сахара в крови. Современные исследования подтверждают: эта пряность действительно усиливает обменные процессы и помогает организму эффективнее использовать энергию.

Добавленная в кофе, корица действует как катализатор — усиливает действие кофеина и повышает скорость сжигания калорий.

Научное подтверждение: плюс 15% к метаболизму

По данным исследований, всего половина чайной ложки корицы способна ускорить метаболизм на 10–15%.

Это связано с тем, что пряность улучшает чувствительность клеток к инсулину, благодаря чему глюкоза быстрее усваивается и не превращается в жировые запасы.

Результат — более стабильный уровень сахара в крови и снижение тяги к сладкому, что особенно важно для тех, кто придерживается диеты или контролирует вес.

Как кофе усиливает эффект

Кофеин сам по себе активирует процесс термогенеза — выработки тепла в организме. В этот момент тело начинает расходовать больше энергии, даже если человек не выполняет физические упражнения.

А в сочетании с корицей действие кофеина становится мягче, но при этом эффективнее:

ускоряется сжигание калорий;

повышается бодрость;

снижается аппетит.

Такое сочетание помогает не только взбодриться, но и плавно активировать процесс жиросжигания в течение дня.

Когда и как пить кофе с корицей

Диетологи советуют употреблять напиток утром, сразу после пробуждения или во время завтрака. Именно в это время обмен веществ особенно восприимчив к стимуляторам, а организм начинает активно расходовать энергию.

Чтобы не навредить желудку и не вызвать раздражение слизистой, достаточно одной чашки кофе с корицей в день. Этого достаточно, чтобы поддерживать эффект без риска для здоровья.

Проверенный способ поддерживать форму

Кофе с корицей давно стал любимым напитком среди людей, следящих за фигурой. И если раньше его эффект считали скорее мифом, то сегодня ученые подтверждают: пряное сочетание действительно помогает ускорить метаболизм, уменьшить аппетит и повысить общий тонус организма.

Всего одна ароматная чашка — и привычное утро превращается в шаг к более активному и стройному дню.