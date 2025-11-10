В московском метро пенсионерка столкнула 13-летнюю девочку на рельсы (видео)

В московском метро произошёл шокирующий случай: пенсионерка толкнула на рельсы 13-летнюю девочку. По данным ГСУ СК России по Москве, причиной стал личный конфликт — женщина действовала из-за неприязни к ребёнку, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: РИА Новости

Инцидент в метро: что произошло

Инцидент произошёл прямо на платформе станции «Таганская». Очевидцы рассказали, что происшествие было стремительным и произошло на глазах у пассажиров.

Состояние пострадавшей

Сейчас девочка находится под присмотром родственников. Её жизни и здоровью, по предварительной информации, ничто не угрожает. Точные детали состояния ребёнка следствие пока не раскрывает.

Подозреваемая: кто она и что ей грозит

Задержанной оказалась пенсионерка, 1961 года рождения. Ей предъявлено обвинение:

по части 3 статьи 30 УК РФ — приготовление к преступлению,

по части 1 статьи 105 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее опасность для жизни.

Следствие планирует ходатайствовать о заключении женщины под стражу до суда.

Реакция общества и правоохранителей

Случай вызвал широкий общественный резонанс. В правоохранительных органах подчёркивают, что подобные действия имеют крайне серьёзные последствия и будут расследоваться в строгом соответствии с законом.

Пассажиры метро и очевидцы подчеркивают важность внимания к безопасности на станциях и необходимости контроля за поведением граждан в общественных местах.