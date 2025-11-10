«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение

Мировая сеть радиолюбителей и наблюдателей за необычными сигналами вновь обратила внимание на станцию УВБ-76, известную как «Радиостанция Судного дня». В понедельник утром станция передала очередное загадочное сообщение, которое уже активно обсуждают эксперты и любители криптосигналов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Загадочные цифры и слова

По данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», сообщение, зафиксированное 10 ноября 2025 года в 11:24 по московскому времени, звучало так:

«НЖТИ 76515 АНКЕРЫЙ 1585 6817»

Слово «анкер» в техническом контексте означает крепежное изделие, которое фиксируется в несущем основании и удерживает конструкцию. Несмотря на это, в радиопередаче его значение остаётся загадкой.

История последних передач

Ранее радиостанция транслировала сигналы 6 ноября. Тогда было зафиксировано три отдельных сообщения, одно из которых содержало упоминание «Крым».

Ранее также встречались необычные термины, такие как «подствольный» и «мозгопрах», что созвучно с прошлым сообщением станции — «моргопрах», переданным 19 февраля 2022 года. Эти непонятные комбинации слов и цифр уже давно вызывают интерес у специалистов по радиосигналам и энтузиастов альтернативной криптографии.

Особенности станции УВБ-76

Станция УВБ-76 начала работу в 1970-х годах и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, за что получила прозвище «Жужжалка».

Её также называют «Радиостанцией Судного дня». По мнению экспертов, станция является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и, вероятно, до сих пор используется Россией для секретной коммуникации.

Несмотря на долгие годы наблюдений, истинное назначение сообщений УВБ-76 остаётся неизвестным. Каждый новый эфир вызывает волну догадок и попыток расшифровать загадочные передачи.