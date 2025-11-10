Мужчину уволили с работы за то, что он сделал 16 тысяч шагов во время больничного

В Китае необычный случай закончился увольнением сотрудника после того, как его заметили слишком активным во время больничного. South China Morning Post сообщает, что мужчина по фамилии Чэнь потерял работу после того, как сделал более 16 тысяч шагов в день, когда официально находился на больничном, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: 123RF.com/wirestock

Причина больничного — травма и боль

Чэнь официально оформлял больничный из-за производственной травмы спины, а затем продлил его из-за болей в правой ноге. Он предоставил компании все необходимые медицинские документы, включая диагноз «пяточная шпора», который подтверждал ограничения в движении.

Доказательства работодателя и спор с сотрудником

Несмотря на предоставленные медицинские бумаги, компания усомнилась в состоянии Чэня и уволила его за якобы прогулы. Работодатель представил в суде записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина бежит к офису в день больничного, а также данные из приложения, зафиксировавшие 16 000 шагов за один день.

Чэнь оспорил эти доказательства, подчеркнув, что они не отменяют законности выданных ему больничных листов и медицинских снимков.

Суд встал на сторону сотрудника

Двухинстанционный суд признал увольнение незаконным. Компанию обязали выплатить Чэню компенсацию в размере $17 тысяч за незаконное увольнение.