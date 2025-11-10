18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.11.2025, 16:56

Мужчину уволили с работы за то, что он сделал 16 тысяч шагов во время больничного

Новости Мира 0 544

В Китае необычный случай закончился увольнением сотрудника после того, как его заметили слишком активным во время больничного. South China Morning Post сообщает, что мужчина по фамилии Чэнь потерял работу после того, как сделал более 16 тысяч шагов в день, когда официально находился на больничном, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: 123RF.com/wirestock
Фото: 123RF.com/wirestock

Причина больничного — травма и боль

Чэнь официально оформлял больничный из-за производственной травмы спины, а затем продлил его из-за болей в правой ноге. Он предоставил компании все необходимые медицинские документы, включая диагноз «пяточная шпора», который подтверждал ограничения в движении.

Доказательства работодателя и спор с сотрудником

Несмотря на предоставленные медицинские бумаги, компания усомнилась в состоянии Чэня и уволила его за якобы прогулы. Работодатель представил в суде записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина бежит к офису в день больничного, а также данные из приложения, зафиксировавшие 16 000 шагов за один день.

Чэнь оспорил эти доказательства, подчеркнув, что они не отменяют законности выданных ему больничных листов и медицинских снимков.

Суд встал на сторону сотрудника

Двухинстанционный суд признал увольнение незаконным. Компанию обязали выплатить Чэню компенсацию в размере $17 тысяч за незаконное увольнение.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь