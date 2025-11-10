18+
10.11.2025, 17:57

В Китае запустили разработку таблеток для продления жизни до 150 лет

Новости Мира 0 440

В Китае набирает обороты стартап, который обещает радикально изменить представления о человеческом долголетии. Компания Lonvi Biosciences создала лабораторию, специализирующуюся на разработке технологий и препаратов, способных значительно продлить жизнь человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Лаборатория долголетия в Шэньчжэне

По данным The New York Times, Lonvi Biosciences располагается в городе Шэньчжэнь на юге Китая. Стартап сосредоточен на изучении механизмов старения и создании инновационных препаратов, замедляющих эти процессы. Главной разработкой лаборатории стали таблетки на основе экстракта виноградных косточек, которые, по словам ученых, способны замедлять старение организма.

Научная основа проекта

Разработки компании опираются на исследования китайских ученых из Шанхая. В экспериментах на мышах было установлено, что соединение процианидин C1 (PCC1), выделяемое из виноградных косточек, способно:

  • Увеличивать продолжительность жизни мышей на 9,4%;

  • Значительно продлевать их жизнь – на 64,2%, если применять препарат после старта старения.

Эти результаты вдохновили Lonvi Biosciences на создание первой версии препарата для людей.

Цель – жизнь до 150 лет

Лю Цинхуа, технический директор Lonvi Biosciences, заявил:

«Достижение возраста 150 лет – это абсолютно достижимая цель. И уже через несколько лет это станет реальностью».

Таким образом, стартап нацелен на создание продуктов, которые не только замедляют процессы старения, но и потенциально позволяют людям значительно продлить активную жизнь.

