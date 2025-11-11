18+
10.11.2025, 19:22

Знаки Зодиака, которых Вселенная сделала миллионерами

Новости Мира 0 400

Каждый знак Зодиака по-своему относится к финансам. Кто-то экономит каждую копейку, а кто-то тратит без оглядки. Но есть люди, у которых будто врожденное «чутье» к деньгам — они умеют не только зарабатывать, но и приумножать свой капитал. Рассказываем о трех знаках Зодиака, которым бедность не грозит, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото с сайта hibiny.ru
Фото с сайта hibiny.ru

Телец — мастер планирования бюджета

Тельцы стоят на первом месте среди финансово успешных знаков. Их отличает умение грамотно планировать доходы и расходы.

  • Сначала они покрывают самые необходимые нужды, затем позволяют себе покупки для удовольствия.

  • Всегда имеют «подушку безопасности» — сбережения на случай непредвиденных ситуаций.

  • Ценят деньги и умеют приумножать капитал, благодаря чему многие Тельцы достигают статуса миллионеров.

Для представителей этого знака характерно осознанное отношение к деньгам и стабильность во всех финансовых делах.

Дева — рациональная и экономная

Девы славятся своим вниманием к деталям и умением вести учет.

  • Многие Девы ежемесячно анализируют доходы и расходы, чтобы держать финансы под контролем.

  • Предпочитают качество количеству и тщательно взвешивают каждую покупку.

  • Их финансовая дисциплина позволяет экономить без ущерба для комфорта.

Рациональный подход Дев делает их надежными управленцами собственных средств — бедность для них практически невозможна.

Козерог — дисциплинированный и последовательный

Козероги никогда не поддаются импульсивным желаниям и умеют ценить труд, который стоит за деньгами.

  • Они строят финансовые цели и уверенно идут к их достижению.

  • Заботятся о обеспеченной старости, начиная с молодости.

  • Дисциплина и последовательность в финансовых вопросах делают Козерогов практически неуязвимыми перед финансовыми трудностями.

Представители этого знака уверенно держат деньги «под контролем», что делает их одними из самых успешных в материальном плане.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь