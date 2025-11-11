Суд освободил Николя Саркози из тюрьмы

Бывший президент Франции Николя Саркози освобожден из тюрьмы и помещен под судебный контроль, сообщает BFMTV. Решение принял Парижский апелляционный суд после рассмотрения ходатайства защиты, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Николя Саркози (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Освобождение под судебный контроль

С 10 ноября Саркози будет находиться под судебным надзором. Ему запрещены:

выезд из Франции;

контакты с фигурантами дела;

общение с рядом других лиц, включая министра юстиции и его подчиненных.

Суд отметил, что прежние критерии, использованные при заключении Саркози под стражу, больше не применимы. В постановлении говорится:

«Предварительное заключение под стражу не оправдано. Риск сокрытия доказательств, давления или сговора отсутствует».

Причина заключения и апелляция

В конце сентября Саркози был приговорен к пяти годам тюремного заключения за сговор по делу о финансировании его президентской кампании Ливией. Парижский уголовный суд признал, что бывший президент сознательно позволил своим соратникам обратиться к правительству Муаммара Каддафи для тайного получения финансирования.

После вынесения приговора Саркози подал апелляцию, что позволило пересмотреть вопрос о его заключении в контексте статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Франции. Она предусматривает, что содержание под стражей возможно только тогда, когда это единственная мера для сохранения доказательств.

Прецедент в Европе

Помещение Саркози под стражу вызвало бурные споры. Это стало первым случаем в Евросоюзе, когда бывший глава государства был заключен в тюрьму. Ранее подобного не происходило ни с одним европейским лидером.

Суд первой инстанции отправил Саркози в тюрьму без возможности обжалования, мотивируя решение «исключительной тяжестью» преступлений. Сам экс-президент назвал это решение проявлением «ненависти».

Реакция защиты и дальнейшие шаги

Адвокаты Саркози подали ходатайство о его освобождении вскоре после задержания. Один из защитников, Кристоф Энгрен, заявил, что следующим этапом станет рассмотрение апелляции:

«Теперь наша задача — подготовиться к апелляционному слушанию».

Тяжелые условия содержания

Саркози находился в тюрьме с 21 октября. Экс-президент описал заключение как «очень тяжелое», отмечая угрозу для своей жизни. Он отказался от тюремной пищи, ограничив рацион только йогуртами, несмотря на охрану в лице двух вооруженных полицейских. Защита настаивала, что содержание под стражей представляло для политика угрозу.