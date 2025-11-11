18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.02
607.55
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.11.2025, 21:03

Суд освободил Николя Саркози из тюрьмы

Новости Мира 0 387

Бывший президент Франции Николя Саркози освобожден из тюрьмы и помещен под судебный контроль, сообщает BFMTV. Решение принял Парижский апелляционный суд после рассмотрения ходатайства защиты, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Николя Саркози (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)
Николя Саркози (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Освобождение под судебный контроль

С 10 ноября Саркози будет находиться под судебным надзором. Ему запрещены:

  • выезд из Франции;

  • контакты с фигурантами дела;

  • общение с рядом других лиц, включая министра юстиции и его подчиненных.

Суд отметил, что прежние критерии, использованные при заключении Саркози под стражу, больше не применимы. В постановлении говорится:

«Предварительное заключение под стражу не оправдано. Риск сокрытия доказательств, давления или сговора отсутствует».

Причина заключения и апелляция

В конце сентября Саркози был приговорен к пяти годам тюремного заключения за сговор по делу о финансировании его президентской кампании Ливией. Парижский уголовный суд признал, что бывший президент сознательно позволил своим соратникам обратиться к правительству Муаммара Каддафи для тайного получения финансирования.

После вынесения приговора Саркози подал апелляцию, что позволило пересмотреть вопрос о его заключении в контексте статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Франции. Она предусматривает, что содержание под стражей возможно только тогда, когда это единственная мера для сохранения доказательств.

Прецедент в Европе

Помещение Саркози под стражу вызвало бурные споры. Это стало первым случаем в Евросоюзе, когда бывший глава государства был заключен в тюрьму. Ранее подобного не происходило ни с одним европейским лидером.

Суд первой инстанции отправил Саркози в тюрьму без возможности обжалования, мотивируя решение «исключительной тяжестью» преступлений. Сам экс-президент назвал это решение проявлением «ненависти».

Реакция защиты и дальнейшие шаги

Адвокаты Саркози подали ходатайство о его освобождении вскоре после задержания. Один из защитников, Кристоф Энгрен, заявил, что следующим этапом станет рассмотрение апелляции:

«Теперь наша задача — подготовиться к апелляционному слушанию».

Тяжелые условия содержания

Саркози находился в тюрьме с 21 октября. Экс-президент описал заключение как «очень тяжелое», отмечая угрозу для своей жизни. Он отказался от тюремной пищи, ограничив рацион только йогуртами, несмотря на охрану в лице двух вооруженных полицейских. Защита настаивала, что содержание под стражей представляло для политика угрозу.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь