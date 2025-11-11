В России материнский капитал за второго ребенка может превысить 1 млн рублей

Согласно прогнозам экспертов, уже к 2027 году сумма материнского капитала за второго ребенка в России может превысить отметку в 1 миллион рублей. Об этом в интервью ТАСС заявила Алла Макаренцева, руководитель лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда в центре Президентской академии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Макаренцева отметила, что текущие темпы индексации маткапитала обеспечивают постепенное увеличение выплат. По её словам:
Индексация на 2026 год запланирована на уровне 6,8%, что приблизит выплату к 1 млн руб., но пока не позволит полностью достичь этой суммы.
Превышение миллиона станет возможным только при сохранении действующих коэффициентов индексации и стабильной экономической ситуации, без необходимости корректировки социальных мер.
Эксперт подчеркнула, что преодоление рубежа в 1 млн рублей станет не только финансовым, но и символическим событием. Оно покажет:
постепенное усиление государственной поддержки семей с детьми,
готовность государства поддерживать семьи в условиях инфляционного давления,
важный социальный сигнал для родителей о повышении ценности второй и последующих рождений.
