В России материнский капитал за второго ребенка может превысить 1 млн рублей

Согласно прогнозам экспертов, уже к 2027 году сумма материнского капитала за второго ребенка в России может превысить отметку в 1 миллион рублей. Об этом в интервью ТАСС заявила Алла Макаренцева, руководитель лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда в центре Президентской академии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.