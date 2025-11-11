Из Windows 11 убрали полезную функцию для смартфонов

Корпорация Microsoft удалила возможность просмотра фотографий со смартфона прямо в приложении «Связь с телефоном» в Windows 11. Теперь пользователям предлагают использовать «Проводник» , где медиафайлы со смартфона отображаются так же, как на съемном диске, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Microsoft

Об этом сообщает издание Windows Central, отмечая, что обновленный интерфейс приложения информирует пользователей о переносе функционала.

Новые возможности через «Проводник»

Перенос функции в «Проводник» сопровождается некоторыми преимуществами:

Просмотр видео и фотографий напрямую из папки.

Множественное выделение файлов для удобного копирования, перемещения или удаления.

Поддержка перетаскивания файлов между устройствами.

При этом основные функции «Связи с телефоном» сохраняются:

Получение уведомлений со смартфона на ПК.

Управление телефоном через компьютер.

Почему пользователи недовольны

Многие пользователи сочли изменения неудобными. Ранее встроенный просмотр фотографий позволял открывать изображения в полноэкранном режиме прямо в приложении «Связь с телефоном». Теперь же при клике на медиафайлы они открываются в отдельном приложении «Фотографии» Windows, что добавляет лишние действия.

Альтернативные инструменты Microsoft

Для тех, кто использует смартфон как периферийное устройство, корпорация рекомендует приложение «Мобильные устройства», позволяющее управлять медиа и другими функциями напрямую с ПК.