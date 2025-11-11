Из Windows 11 убрали полезную функцию для смартфонов

Корпорация Microsoft удалила возможность просмотра фотографий со смартфона прямо в приложении «Связь с телефоном» в Windows 11. Теперь пользователям предлагают использовать «Проводник», где медиафайлы со смартфона отображаются так же, как на съемном диске, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Об этом сообщает издание Windows Central, отмечая, что обновленный интерфейс приложения информирует пользователей о переносе функционала.
Перенос функции в «Проводник» сопровождается некоторыми преимуществами:
Просмотр видео и фотографий напрямую из папки.
Множественное выделение файлов для удобного копирования, перемещения или удаления.
Поддержка перетаскивания файлов между устройствами.
При этом основные функции «Связи с телефоном» сохраняются:
Получение уведомлений со смартфона на ПК.
Управление телефоном через компьютер.
Многие пользователи сочли изменения неудобными. Ранее встроенный просмотр фотографий позволял открывать изображения в полноэкранном режиме прямо в приложении «Связь с телефоном». Теперь же при клике на медиафайлы они открываются в отдельном приложении «Фотографии» Windows, что добавляет лишние действия.
Для тех, кто использует смартфон как периферийное устройство, корпорация рекомендует приложение «Мобильные устройства», позволяющее управлять медиа и другими функциями напрямую с ПК.
