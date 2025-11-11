Медсестра влюбилась в раненого бойца и перешла за ним в "Ахмат"

Медсестра с позывным «Вата», работавшая в госпитале Министерства обороны России в зоне специальной военной операции (СВО), влюбилась в раненого бойца спецназа «Ахмат» и решила перейти к нему в подразделение. Историю публикует РИА Новости, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: © iStock.com / santypan

Знакомство в госпитале: как возникла любовь

По словам медсестры, она находится в зоне СВО с августа 2022 года. Служба проходила в госпитале на 1-й эвакуационной линии, где она ухаживала за ранеными. Именно там она встретила своего будущего мужа.

«Он приезжал [в госпиталь], я его перевязывала, ухаживала, ставила обезболивающие. И так сложилось — любовь нагрянула внезапно», — поделилась «Вата».

Со временем их чувства переросли в брак, и в марте 2023 года медсестра перевелась в подразделение «Ахмат», где теперь служит вместе с супругом в одном батальоне.

Путь к службе на фронте

До службы в «Ахмат» уроженка Дербента Ранита Мамедова, мать троих детей, уже отправилась в зону спецоперации на Украине вслед за мужем, который также находится на фронте. Женщина занимает должность радиосвязиста в разведывательном батальоне.

Служба для Раниты сопряжена с личными трудностями: в апреле 2022 года она пережила смерть брата своего супруга, что добавило испытаний в военной жизни.

Любовь и служба: личная история на фоне войны

История «Ваты» и её мужа — пример того, как личные чувства могут переплетаться с военной службой. Несмотря на опасности и трудности фронта, супруги продолжают служить рядом, поддерживая друг друга на линии боевых действий.