18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.28
607.85
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.11.2025, 08:56

Медсестра влюбилась в раненого бойца и перешла за ним в "Ахмат"

Новости Мира 0 1 272

Медсестра с позывным «Вата», работавшая в госпитале Министерства обороны России в зоне специальной военной операции (СВО), влюбилась в раненого бойца спецназа «Ахмат» и решила перейти к нему в подразделение. Историю публикует РИА Новости, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: © iStock.com / santypan
Фото: © iStock.com / santypan

Знакомство в госпитале: как возникла любовь

По словам медсестры, она находится в зоне СВО с августа 2022 года. Служба проходила в госпитале на 1-й эвакуационной линии, где она ухаживала за ранеными. Именно там она встретила своего будущего мужа.

«Он приезжал [в госпиталь], я его перевязывала, ухаживала, ставила обезболивающие. И так сложилось — любовь нагрянула внезапно», — поделилась «Вата».

Со временем их чувства переросли в брак, и в марте 2023 года медсестра перевелась в подразделение «Ахмат», где теперь служит вместе с супругом в одном батальоне.

Путь к службе на фронте

До службы в «Ахмат» уроженка Дербента Ранита Мамедова, мать троих детей, уже отправилась в зону спецоперации на Украине вслед за мужем, который также находится на фронте. Женщина занимает должность радиосвязиста в разведывательном батальоне.

Служба для Раниты сопряжена с личными трудностями: в апреле 2022 года она пережила смерть брата своего супруга, что добавило испытаний в военной жизни.

Любовь и служба: личная история на фоне войны

История «Ваты» и её мужа — пример того, как личные чувства могут переплетаться с военной службой. Несмотря на опасности и трудности фронта, супруги продолжают служить рядом, поддерживая друг друга на линии боевых действий.

5
3
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь